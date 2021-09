Vitesse leeft met goed gevoel toe naar NS Mura; Riechedly Bazoer gepasseerd

Zondag, 12 september 2021 om 18:39 • Dominic Mostert

Vitesse heeft de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk zondag omgezet in een overwinning. De ploeg van Thomas Letsch won met 1-2 in Noord-Brabant en staat daardoor op de negende plaats, met zes punten uit vier duels. Danilho Doekhi opende de score, waarna Saïd Bakari voor de 1-1 zorgde en Yann Gboho de eindstand bepaalde. De Arnhemmers bereiden zich zodoende met een goed gevoel voor op de Conference League-wedstrijd tegen NS Mura van donderdag. Riechedly Bazoer bleef negentig minuten op de bank, terwijl Oussama Tannane aan het begin van de tweede helft inviel. Letsch vertelde vooraf dat de twee sterspelers teleurgesteld zijn en wil dat iedereen 'honderd procent gefocust is'.

Na een vermakelijke eerste helft zochten beide ploegen de kleedkamer op met een 1-1 tussenstand. Vitesse begon goed aan de wedstrijd en kwam in de achtste minuut op voorsprong: na een scherp aangesneden vrije trap van Maximilian Wittek kopte Doekhi hoog raak. De verdediger kende daarmee een glansrijke rentree: hij raakte op 12 augustus geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Dundalk (1-2 overwinning) en speelde sindsdien geen minuut meer, totdat hij een basisplaats kreeg in Waalwijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na het doelpunt kreeg Vitesse geen kansen om de score te verdubbelen en kwam RKC steeds beter in het spel. Een vrijstaande Vurnon Anita liet een grote kopkans liggen, toen hij bij de tweede paal naast knikte, maar een minuut later volgde de 1-1. RKC nam de bal over op het middenveld en Richard van der Venne bediende Saïd Bakari, die verwoestend uithaalde vanbuiten het strafschopgebied en de linkerbovenhoek vond. Kort daarna liet Bakari na er 2-1 van te maken, doordat hij in de korte hoek op doelman Markus Schubert stuitte.

Zeven minuten na de pauze kwam Vitesse op voorsprong. De Arnhemmers, sinds het begin van de tweede helft met Tannane in de ploeg, combineerden op de helft van RKC en uiteindelijk ontving Gboho de bal in het strafschopgebied. Zijn van richting veranderde schot was doelman Etienne Vaessen te machtig. Twintig minuten voor tijd kreeg Michiel Kramer een grote kans op de gelijkmaker, toen Jens Odgaard aan de achterlijn Wittek aftroefde en zijn ploeggenoot bediende, maar de spits schoot van dichtbij diagonaal naast.

Aan de overzijde stuitte Loïs Openda in een counter op een uitgekomen Vaessen. De doelman voorkwam een kwartier voor tijd ook een doelpunt van Oussama Darfalou in de omschakeling. Vitesse had meer controle over de wedstrijd dan in de eerste helft en wist het tempo uit het spel van RKC te halen. Evenwel leek RKC enkele minuten voor het einde van de wedstrijd op 2-2 te komen. Lennerd Daneels schoot raak, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis keurde het doelpunt af vanwege een overtreding van de doelpuntmaker op Wittek.