Fenerbahçe morst en verzuimt koppositie over te nemen van Besiktas

Zondag, 12 september 2021 om 18:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:13

Fenerbahçe is er zondagmiddag niet in geslaagd om de koppositie over te nemen van Besiktas in de Turkse Süper Lig. De thuiswedstrijd tegen Sivasspor (1-1) leverde niet meer op dan een gelijkspel. Fenerbahçe staat na vier speelronden in het nieuwe seizoen op tien punten, net zoveel als Besiktas, dat zaterdag met 3-0 won van Yeni Malatyaspor. De koppositie blijft echter achterwege vanwege een minder goed doelsaldo (+7 om +5). Fenerbahçe begint donderdag met een thuisduel met Eintracht Frankfurt aan de groepsfase van de Europa League.

De in de transferperiode nog door PSV begeerde Mergim Berisha leek na een kwartier spelen in het Sükrü Saracoglustadion in kansrijke positie te komen. De aanvaller werd echter op het allerlaatste moment gestuit door de defensie van Sivasspor. Enkele minuten later had Max Gradel Sivasspor op voorsprong kunnen en misschien wel moeten brengen. De kopbal van de vleugelaanvaller uit Ivoorkust miste precisie en verdween over de lat. Halverwege de eerste helft brak Fenerbahçe in de persoon van Bright Osayi-Samuel de ban. Het schot van de buitenspeler verdween via de pal in het doel. Ook na de check bij de VAR bleef de 1-0 voorsprong voor de thuisploeg staan.

Desondanks ging Fenerbahçe met een teleurstellend gevoel de kleedkamer in. In de slotminuut van de eerste helft beging doelman Altay Bayindir een overtreding in zijn eigen strafschopgebied en na overleg met de VAR legde scheidsrechter Halis Ozkahya de bal op de stip. Bayndir kreeg daarnaast de gele kaart voorgehouden. Pedro Henrique bleef koel ondanks het tumult rondom de strafschop en de Braziliaanse linksbuiten tekende vanaf elf meter voor de 1-1. Elf minuten na rust was de VAR juist in het nadeel van Sivasspor toen de bal in het doel van Fenerbahçe verdween. In aanloop naar de treffer werd er buitenspel geconstateerd van een van de spelers van de bezoekers.

Berisha werd na een uur spelen vervangen door Enner Valencia, terwijl Mesut Özil plaats moest maken voor Irfan Kahveci. Ruim een kwartier voor het einde kwamen ook Hakan Yandas en Max Meyer nog binnen de lijnen voor de thuisspelende ploeg. Meyer kwam erin voor Kahveci, die juist in de tweede helft was ingevallen. Bij Sivasspor ging de zeer bedrijvige Gradel in de 78ste minuut ook naar de kant. Beide ploegen bleven tot het laatste fluitsignaal vechten voor de drie punten, maar een gelijkspel was het hoogst haalbare voor zowel Fenerbahçe als Sivasspor. Ook de negen minuten blessuretijd brachten geen verandering in de stand. De thuisclub, onder leiding van de Portugees Vitor Pereira, gaat zondag 19 september op bezoek bij Istanbul Basaksehir.