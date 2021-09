Ruzie tussen Borussia Dortmund en Bayern München: ‘Wie denkt hij dat hij is?’

Zondag, 12 september 2021 om 17:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:14

Borussia Dortmund is verontwaardigd door de kritiek van Bayern München op de speeltijd van Marco Reus in de competitiewedstrijd tegen Bayer Leverkusen (3-4) van zaterdag. De aanvallende middenvelder verliet dinsdag het trainingskamp van de nationale ploeg van Duitsland, een dag voor een WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland (0-4 zege). Het verbaasde sportief directeur Hasan Salihamidzic van Bayern dat Reus zaterdag wel 'gewoon' negentig minuten kon meedoen in Leverkusen.

Reus vertrok vanwege lichte knieklachten bij de nationale ploeg van Duitsland. "Het zijn mijn zaken niet, maar ik vind het verwonderlijk dat je de nationale ploeg verlaat en een paar dagen later in actie komt", stelt Salihamidzic in gesprek met Sky. "Onze spelers zijn bij de nationale ploeg gebleven en hebben daarna ook gespeeld (zondag tegen RB Leipzig, red.). Het is ook niet de eerste keer. Als je geblesseerd bent, oké, dan ga je naar huis. Maar anders moet je bij de nationale ploeg blijven."

De beleidsbepaler van Duitsland stipt aan dat Serge Gnabry ondanks rugproblemen bij de nationale ploeg bleef voor alle WK-kwalificatieduels. "En nu gaat hij waarschijnlijk de wedstrijd tegen Barcelona missen. Het wordt krap. Hij is behandeld en voelt zich beter, maar we moeten afwachten of hij dinsdag kan spelen." Bayern gaat dinsdag op bezoek bij Barcelona voor het eerste duel in de groepsfase van de Champions League.

"Als je een leider wilt zijn, moet je er altijd zijn. Anders kan een ploeg niet functioneren. Wat Joshua Kimmich, Manuel Neuer en Leon Goretzka doen, dat is leiderschap voor mij. Een trainer kan daarop rekenen", concludeert Salihamidzic, die in heldere bewoording repliek krijgt van technisch directeur Michael Zorc van Dortmund. "Salihamidzic moet zich bezighouden met zaken die Bayern München aangaan en zijn klep houden als het aankomt op onze zaken. Wie denkt hij wel dat hij is?", reageert Zorc tegenover Kicker.