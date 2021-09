Derby van het Noorden komt na de rust los en eindigt zonder winnaar

Zondag, 12 september 2021 om 16:23 • Yanick Vos • Laatste update: 16:27

De Derby van het Noorden heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. FC Groningen en sc Heerenveen hielden elkaar in evenwicht: 1-1. De Friezen kwamen op voorsprong via Tibor Halilovic, waarna Cyril Ngonge na rust voor de verdiende gelijkmaker zorgde. Groningen eindigde de wedstrijd met tien man, doordat Mike te Wierik met twee keer geel en dus rood van het veld werd gestuurd.

FC Groningen kon in de eerste helft in aanvallend opzicht weinig uitrichten. Het gevaar was afkomstig van de bezoekers. Na een kleine twintig minuten voetballen was het Tomas Suslov die balverlies leed op het Groningse middenveld. Henk Veerman kon ervandoor, maar haalde de snelheid uit de aanval door de bal achter Siem de Jong te spelen. Uiteindelijk kwam de bal terecht bij Joey Veerman, die op de linkerkant Tibor Halilovic vond. De Kroatische aanvaller schoot op doel en zag zijn bal van richting veranderd worden door Mo El Hankouri, waardoor Groningen-keeper Peter Leeuwenburgh geklopt werd in de korte hoek. Het was alweer het derde doelpunt van Halilovic dit Eredivisie-seizoen.

Groningen-trainer Danny Buijs was ontevreden over de eerste helft en greep na 45 minuten spelen in. Bjorn Meijer, Michael de Leeuw en Marin Sverko bleven achter in de kleedkamer en werden vervangen door Daleho Irandust, Romano Postema en Bart van Hintum. Met vers bloed binnen de lijnen ging de thuisploeg, gesteund door het fanatieke publiek, op jacht naar de gelijkmaker. Heerenveen werd achteruit gedrongen en ontsnapte aan de gelijkmaker toen Cyril Ngonge de paal raakte. Na 68 minuten was het alsnog raak voor de thuisploeg. Na een uitstekende hoekschop van Suslov was het Ngonge die hoger sprong dan wie dan ook en raak kopte: 1-1.

Gezien het spelbeeld was de gelijkmaker verdiend. Groningen trok de wedstrijd naar zich toe en deed dat met een behoorlijke dosis strijd. Dat kwam goed naar voren vlak na het doelpunt van Ngonge. Halilovic werd vanwege een overtreding boos op Neraysho Kasanwirjo, waarna Mike te Wierik zich bemoeide en een opstootje ontstond. Het was het startsein voor een interessante slotfase, waarin beide ploegen streden om de overwinning. Vooral Groningen drong aan, maar moest dat vlak voor tijd doen met een man minder nadat Te Wierik zijn tweede gele kaart van de wedstrijd pakte na een overtreding op Joey Veerman. Vlak daarna kwam Groningen goed weg toen Veerman vervolgens vanuit een vrije trap op de paal schoot. Gescoord werd er niet meer, waardoor beide ploegen een punt overhouden.