Atlético Madrid grijpt in extremis koppositie bij rentree Griezmann

Zondag, 12 september 2021 om 16:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:31

Geen hoofdrol voor Antoine Griezmann zondagmiddag bij zijn terugkeer bij Atlético Madrid. De bezoekers wonnen desondanks nipt met 1-2 van Espanyol. De Franse aanvaller werd na 58 minuten spelen naar de kant gehaald door trainer Diego Simeone. Griezmann verliet Barcelona in de slotfase van de zomerse transferperiode om bij zijn oude liefde uit Madrid terug te keren. Voorafgaand aan het uitduel met Espanyol waren de verwachtingen hooggespannen, vooral ook omdat hij voorin een duo zou gaan vormen met Luis Suárez. Thomas Lemar was tien minuten in blessuretijd de grote held van Atlético.

De alerte doelman Jan Oblak voorkwam in de vierde minuut met een katachtige reflex dat Espanyol via Adrián Embarba een vroege voorsprong nam. De gemiste kans was het startsein van een boeiende openingsfase, met Griezmann die na ruim een kwartier spelen de bal over het doel kopte. Suárez liet zich ook gelden halverwege de eerste helft, maar zijn schot aan de rechterkant van het strafschopgebied was te hoog. Espanyol werd daarna steeds sterker en het overwicht resulteerde in de openingstreffer in de veertigste minuut. Raúl de Tomás kopte de bal vanuit het midden van het strafschopgebied heel fraai in de rechterbenedenhoek, na een afgemeten hoekschop van Embarba.

Aii, Atlético komt op achterstand in Barcelona ?? Raul de Tomas kopt de bal razendknap achter de kansloze Jan Oblak ????#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolAtleti pic.twitter.com/k0JOGfoNZS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2021

Atlético wilde de achterstand nog voor het rustsignaal wegpoetsen. Yannick Carrasco kwam op aangeven van Griezmann in kansrijke positie. Het schot echter van de middenvelder van binnen het strafschopgebied vloog over het doel. In de rust greep Simeone in door Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar en Renan Lodi in te brengen voor Mario Hermoso, Kieran Trippier en Ángel Correa. De wisselingen zorden ervoor dat de bezoekers meer grip op de wedstrijd kregen. Lemar leek ook voor de 1-1 te zorgen, maar na een check bij de VAR werd duidelijk dat de middenvelder uit Frankrijk in buitenspelpositie had gescoord. Kort daarna werd Griezmann in de 58ste minuute afgelost door João Félix.

Met nog twintig minuten op de klok blies ook Suárez de aftocht, met Matheus Cunha als zijn vervanger in de voorhoede. Atlético bleef knokken voor een punt en de vechtlust werd beloond met een doelpunt in minuut 79. Carrasco schoot raak vanuit een moeilijke haak aan de linkerkant van het strafschopgebied. Een flinke tegenvaller voor Espanyol, dat desondanks op zoek bleef naar de winnende treffer. Een knal van afstand van Embarba werd nog op tijd geblokt door de Atlético-verdediging. In de tiende minuut van de in totaal twaalf minuten blessuretijd ontpopte Lemar zich als de grote held van het elftal van Simeone door de bal keihard in de rechterbovenhoek te knallen, al werd zijn schot nog wel getoucheerd door doelman Diego López. Atlético is nu koploper, met tien punten uit vier duels. Real Madrid komt zondagavond bij winst op Celta de Vigo op gelijke hoogte.

WOW! ?? Diep, diep, diep in blessuretijd schiet Thomas Lamar zijn Atlético alsnog naar de overwinning ??#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolAtleti pic.twitter.com/G5f18H4mom — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2021