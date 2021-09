Vliegtuigje boven Old Trafford herinnert Ronaldo aan verkrachtingszaak

Zondag, 12 september 2021 om 15:04 • Rian Rosendaal

Tijdens de rentree van Cristiano Ronaldo bij Manchester United zaterdag tegen Newcastle United (4-1) vloog er een vliegtuigje boven Old Trafford om een boodschap af te geven. Op een spandoek was de tekst '#Believe Kathryn Mayorga' zichtbaar. Het is een steunbetuiging van de organisatie Level Up, waar wordt gestreden voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het Amerikaanse ex-model eist 65 miljoen euro van Ronaldo vanwege een vermeende verkrachtingszaak uit 2009.

"Ik geloof Kathryn Mayorga als ze zegt dat Cristiano Ronaldo haar in 2009 heeft verkracht. Ik vind dat Ronaldo ter verantwoording moet worden geroepen. Ik geloof in solidariteit, niet in stilte. Het is tijd dat het voetbal de lelijke realiteit van verkrachting onder ogen ziet", zo valt onder meer te lezen in een verklaring op de website van Level Up. "Een van meest beroemde voetbalsterren is beschuldigd van verkrachting, maar er is bijna universele stilte over geweest." Het voorval vond plaats in 2009, toen Ronaldo met zijn zwager en een neef vakantie vierde in Las Vegas. De bij Manchester teruggekeerde aanvaller, destijds 24 jaar oud, heeft daadwerkelijk een ontmoeting gehad met Mayorga, zo blijkt uit verschillende foto's die zijn gemaakt.

?? We flew a plane over the Man United football ground and our message is simple: Believe Kathryn Mayorga.



Let’s say NO to the culture of silence around abuse from the football community. Pledge your solidarity with Kathryn & survivors: https://t.co/YZgcxou75E pic.twitter.com/jvGVOBYTIP — Level Up (@we_level_up) September 11, 2021

Ronaldo echter heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft gehad met een mogelijke verkrachtingszaak. Wel betaalde hij Mayorga, die hij tegenkwam op een exclusief VIP-feest, omgerekend ruim 300.000 euro om de zaak af te doen. Onderdeel van de deal was dat de Amerikaanse vrouw de rest van haar leven over de ontmoeting in Las Vegas zou zwijgen. Na de vele #MeToo-schandalen echter zag Mayorga zich in 2018 genodzaakt om een uitgebreid interview te geven over Romaldo. De lokale politie zette een onderzoek op poten, al werd de Portugese sterspeler een jaar later vrijgesproken.

Level Up wil ten koste van alles voorkomen dat de hele affaire in de doofpot wordt gestopt. "Naar verluidt heeft Ronaldo documenten ondertekend waarin hij zijn ervaringen van die avond toegeeft, waaronder de citaten 'ze zei nee en stopte meerdere keren'. Toch is dit detail genegeerd tijdens de kruiperige viering van de terugkeer van Ronaldo bij Manchester United. We kunnen niet zwijgen over het verhaal van een verkrachting van een vrouw. Dit moet op de agenda blijven, zelfs voor supersterren uit het voetbal. We moeten achter Kathryn Mayorga blijven staan. Samen kunnen we Ronaldo, voetbalclubs en fans van over de hele wereld laten weten dat verkrachting niet van het veld kan worden afgetrapt, en overlevenden niet zullen worden genegeerd. Doe je mee?", vraagt de organisatie aan zijn volgers.