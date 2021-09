NEC verzuimt Willem II te verslaan na vroege rode kaart Brondeel

Zondag, 12 september 2021 om 14:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:12

NEC is er zondagmiddag in De Goffert niet in geslaagd om te winnen van het tiental van Willem II: 0-0. De bezoekers uit Tilburg moesten al na vijftien minuten spelen verder met een man minder vanwege de rode kaart voor Jorn Brondeel. De doelman maakte hands buiten het strafschopgebied toen de doorgebroken Jonathan Okita op het doel van Willem II afstormde. Met 14 minuten en 41 seconden op de klok is het de snelste rode kaart ooit voor Willem II vanaf de aftrap. Desondanks wist NEC niet te profiteren van de overtalsituatie en de ploeg van trainer Rogier Meijer moet dus genoegen nemen met een punt.

Brondeel wist na de handsbal al gelijk dat hij naar de kant moest. Trainer Fred Grim kan door blessures niet beschikken over Timo Wellenreuther en Robbin Ruiter, waardoor vierde doelman Connor van den Berg enigszins onverwacht zijn debuut beleefde onder de lat bij Willem II. Görkem Saglam moest hierdoor noodgedwongen naar de kant. Het initiatief kwam nog meer bij NEC te liggen, maar dat leverde niet de zo gewenste voorsprong op in het restant van de eerste helft. Mikkel Duelund had na 34 minuten spelen pech dat hij de paal raakte na een fraaie combinatie met Okita. Souffian El Karouani zag een hard afstandsschot maar net over de kruising gaan.

Fred Grim liet Connor van den Berg debuteren na de rode kaart voor Jorn Brondeel.

Okita leek in de 51ste minuut op weg naar de 1-0 voor NEC, na goed voorbereidend werk van Ali Akman. De snelle aanvaller werd echter gestuit door de alerte Van den Berg. Meijer greep na een uur spelen in en bracht Elayis Tavsan en Magnus Mattsson binnen de lijnen voor Duelund en Jordy Bruijn. NEC bleef druk zetten op de defensie van Willem II en was vol ongeloof toen er uit een scrimmage in de 73ste minuut niet werd gescoord. Drie opgelegde kansen waren niet besteed aan de thuisspelende ploeg.

Met de steun van de NEC-aanhang bleef de thuisclub op zoek naar de zo bevrijdende openingstreffer, die er in de slotfase niet wist te komen. In de vijf minuten toegevoegde tijd trof de ongelukkige Okita nog de lat en ook een aantal aanvallen in extremis leverden niets op voor de Nijmegenaren. NEC was bij winst gestegen naar plaats drie, maar moet door het gelijkspel genoegen nemen met plek vijf. Willem II stapte tevreden van het veld en behoudt de vierde plaats, met zeven punten uit vier duels. NEC heeft evenveel punten, maar een minder goed doelsaldo (0 om -2).