Ajax hoeft niet te vrezen voor clubtopscorer van Sporting Portugal

Zondag, 12 september 2021 om 13:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:12

De nodige personele problemen bij Sporting Portugal in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Ajax van woensdagavond. Trainer Rúben Amorim kan tijdens het eerste duel in de groepsfase geen beroep doen op sterspeler Pedro Gonçalves. De verwachting is dat de 23-jarige aanvaller nog minstens een week uit de roulatie is wegens licht blessureleed. Ook Sebastián Coates moet vanwege een schorsing een streep zetten door de ontmoeting met Ajax in eigen huis.

Gonçalves, die vorig seizoen met 23 doelpunten een groot aandeel had in de landstitel van Sporting, ontbrak zaterdagavond al in de topper tegen FC Porto (1-1). Gonçalo Inácio, Tiago Tomás en Manuel Ugarte kwamen zaterdag ook niet in actie voor Sporting, al is het trio woensdag wellicht wel inzetbaar in het thuisduel met Ajax. Nuno Santos bracht de regerend landskampioen nog op voorsprong tegen Porto, maar door de treffer van Luis Díaz zat er uiteindelijk niet meer in dan een punt.

Aanstaand Ajax-opponent op voorsprong! ?? Een superscherpe voorzet op Nuno Santos en die glijdt hem met zijn teen binnen ?#ZiggoSport #PrimeiraLiga #SPOFCP pic.twitter.com/TCNm2cqYuH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2021

Amorim had met het oog op de Champions League-ontmoeting met Ajax veel liever gezien dat de topper tegen Porto was uitgesteld door de Portugese voetbalbond. "Het slaat eigenlijk nergens op dat we op dit moment tegen Porto moeten aantreden", zei de boze Sporting-coach, die zich niet achter excuses wil verschuilen. Hij vindt dat er met de inbreng van een aantal talenten ook van Porto gewonnen moet worden. "Als we met de Champions League in zicht ineens alles omgooien, dan is er iets mis."

Tijdens de topper tussen Sporting en Porto gebeurde er overigens nog iets opmerkelijks. Na de openingstreffer van Santos was de vreugde in het Estádio José Alvalade zeer groot. Een supporter viel in al zijn euforie zelfs een tribune naar beneden. Na een val van naar verluidt zeven tot acht meter werd hij met een brancard, onder applaus van supporters, naar een ziekenhuis gebracht.