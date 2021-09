‘Martin Braithwaite komt in 2021 niet meer in actie voor Barcelona’

Zondag, 12 september 2021 om 13:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:37

Een behoorlijke tegenvaller voor Ronald Koeman in aanloop naar het Champions League-duel met Bayern München van dinsdag. Verschillende Spaanse media, waaronder Sport melden zondag dat Martin Braithwaite vanwege een hardnekkige knieblessure drie tot vier maanden uit de roulatie is. Het nieuws over de kwetsuur van de Deense spits is nog niet officieel wereldkundig gemaakt door Barcelona.

Volgens de Spaanse journalist Gerard Romero hebben de problemen van Braithwaite te maken met slijtage van het kraakbeen in de knie. De verwachting is dat de dertigjarige spits in 2021 niet meer in actie komt voor Barcelona. Sport voegt eraan toe dat Braithwaite nog deze zondag aan de nodige tests zal worden onderwerpen, om zo de precieze aard van de blessure vast te kunnen stellen. Men gaat ervan uit dat er dan maandag meer bekend zal worden over de lengte van de absentie van de aanvaller.

Braithwaite werd vorige week in de thuiswedstrijd tegen Getafe (2-1 overwinning) voortijdig naar de kant gehaald door. Koeman vanwege knieklachten. Nu pas blijkt dus dat de problemen een stuk groter dan dan aanvankelijk werd gedacht. Braithwaite kende een voortvarende start van het seizoen in LaLiga met twee treffers in de eerste drie wedstrijden.

Het is slecht nieuws voor Koeman, die in aanvallend opzicht toch al weinig opties heeft. Sergio Agüero, Ousmane Dembélé en Ansu Fati zijn niet inzetbaar vanwege uiteenlopend blessureleed. De kans lijkt groot dat Luuk de Jong dinsdag tegen Bayern in de punt van de aanval begint bij Barcelona, al kan Koeman voor die positie ook kiezen voor Memphis Depay.