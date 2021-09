Vierde doelman debuteert bij Willem II na rode kaart in minuut 15

Zondag, 12 september 2021 om 12:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:02

Jorn Brondeel moest zondagmiddag al na een kwartier spelen naar de kant met een rode kaart. De doelman van Willem II kwam zijn doel uit toen Jonathan Okita vrije doorgang had naar het doel van de Tilburgers. Brondeel kwam buiten zijn strafschopgebied en maakte hands, wat voor hem een voortijdig einde van het duel in De Goffert betekende. Trainer Fred van Grim moest noodgedwongen een beroep doen op de pas achttienjarige Connor van den Berg, de vierde doelman van Willem Ii.

Brondeel werd na 14 minuten en 41 seconden van het veld gestuurd met een rode kaart. Nog niet eerder werd een speler van Willem II zo snel na de aftrap heengezonden. Vanwege blessureleed kan Grim geen beroep doen op de ervaren doelmannen Timon Wellenreuther en Robbin Ruiter. Hierdoor kreeg de jeugdige en onervaren Van den Berg een plaats op de bank bij de Tricolores. Grim liet zich voorafgaand aan het treffen met NEC van zondag nog uit over de keeperssituatie bij Willem II. Ruiter kende een dramatische seizoensstart en werd al snel vervangen door Wellenreuther. Hierdoor speculeerde het Brabants Dagblad zelfs al over contractontbinding van Ruiter, die tegen Vitesse buiten de wedstrijdselectie was gelaten.

De handsbal die Jorn Brondeel een rode kaart opleverde tegen NEC.

Verslaggever Cristian Willaert wil weten of Grim het niet doodzonde vindt hoe het in de afgelopen weken allemaal is gegaan op keepersgebied. "Het is allemaal als als", antwoordt Grim bij ESPN. "Robbin is op dit moment ook al een week geblesseerd, dus het is heel logisch. Jorn traint heel goed, is onze tweede man. Op het moment dat er dan met Timon iets gebeurt, dan gaat Jorn erop." Willaert wil vervolgens weten of Ruiter echt geblesseerd of dat zijn absentie iets te maken heeft met de teleurstelling van het passeren door Grim. De trainer lijkt die vraag niet echt te kunnen waarderen. "Ik geef serieus antwoord op vragen dus dan zal je die ook zo moeten nemen", aldus de coach van de bezoekende ploeg uit Tilburg. "