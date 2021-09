Koeman: ‘Ik denk niet dat je Frank de Boer de schuld van alles kan geven’

Zondag, 12 september 2021 om 11:36 • Yanick Vos • Laatste update: 11:42

Ronald Koeman volgt als ex-bondscoach van Oranje de verrichtingen van het Nederlands elftal nog op de voet. Na het teleurstellend verlopen EK onder leiding van de inmiddels vertrokken Frank de Boer, lijkt de weg omhoog weer ingezet onder Louis van Gaal. Koeman geeft tegenover de NOS aan dat een trainer belangrijk is voor een selectie, maar desondanks wil hij niet alleen maar met de beschuldigende vinger wijzen naar De Boer.

Oranje werd op het EK uitgeschakeld in de achtste finales door Tsjechië, terwijl het eerder onder De Boer een zwakke start kende in de WK-kwalificatie. De uitwedstrijd tegen Turkije werd met 4-2 verloren. Inmiddels staat Van Gaal voor de groep en is de koppositie in de WK-kwalificatie veroverd en werden de Turken deze week met 6-1 verslagen. Of een trainer belangrijk is? “Ja, echt wel. Het gaat niet om mijn naam of om Van Gaal. Het gaat om het Nederlands elftal”, aldus Koeman.

Als bondscoach van Oranje leidde Koeman zijn ploeg naar het EK en de finale van de Nations League. Onder De Boer zakte het Nederlands elftal af, terwijl de geluiden onder leiding van Van Gaal veel positiever zijn. “Het is extra pijnlijk om te zien wat we zagen tijdens het EK en nu dit tegen Turkije. Ik ben er niet bij geweest, maar ik denk wel dat iedereen duidelijkheid nodig heeft binnen een team”, aldus de Barcelona-trainer.

Desondanks wil Koeman niet alleen naar De Boer wijzen. “Het ligt ook een beetje bij de spelers. Ik denk niet dat je Frank de Boer de schuld van alles kan geven. Het is een groep spelers, die zijn niet stil. Die hebben een mening en komen met argumenten. In mijn periode wisten ze welke kant we op gingen. Uiteindelijk is het EK ook slecht verlopen vanwege de spelers.” Oranje vervolgt de WK-kwalificatie volgende maand met wedstrijden tegen Letland (8 oktober) en Gibraltar (11 oktober).