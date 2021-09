Kraay junior ziet tekortkoming bij Sangaré: ‘Dat doet hij regelmatig’

Zondag, 12 september 2021 om 11:25 • Rian Rosendaal

Het functioneren van Ibrahim Sangaré bij PSV zorgt voor verdeeldheid bij de analisten. Volgens Arnold Bruggink is de middenvelder uitgegroeid tot een haast onmisbare schakel voor de Eindhovense Club, een mening die Kenneth Perez dan weer absoluut niet deelt. Hans Kraay junior vindt zondagochtend ook dat Sangaré nog weleens een kwetsbare factor is op het middenveld van PSV.

"De Amerikanen zeggen altijd, en dat gaan wij nu ook doen, dat cijfers nooit liegen", zo opent Kraay junior in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "De cijfers van de ballen die hij onderschept, dat is heel hoog. Alleen geeft hij ze toch nog wel regelmatig aan de verkeerde kleur." Sangaré raakte geblesseerd bij de nationale ploeg van Ivoorkust en miste daardoor het treffen met AZ. Trainer Roger Schmidt kan sowieso enkele weken niet over de middenvelder beschikken. Volgens Marciano Vink is dat niet gelijk een ramp voor PSV.

"Ik denk dat Olivier Boscagli het op die plek goed invult en op zijn manier invult", aldus de voormalig middenvelder van de Eindhovenaren. "Ik denk dat Boscagli iets meer rond de zestien durft te komen en daar ook waarschijnlijk de goede oplossing vindt. Alleen heb ik de vorige keer ook al gezegd dat ik toch iets meer van Sangaré ben gaan houden, omdat ik ook zie wat hij doet. Ik zie ook dat het de verdediging rust geeft en ik zie ook dat het elftal wat meer naar voren druk kan zetten. Dus, hij heeft zijn waarde wel bewezen voor PSV."

"Het is wel zo dat hij ballen verovert, en niet alleen over 30, 40, 50 meter. Nee, hij verliest ze ook over vijftien en twaalf meter", kijkt Kraay junior kritisch naar het spel van Sangaré bij PSV. "Hij heeft ook goede passes over vijftien meter, die vallen dan wat minder snel op bij hem", springt Vink in de bres voor de international van Ivoorkust. "Natuurlijk, er zitten heel veel passes bij over tien meter waarvan je denkt: Hoe kan je die nou vijf meter voor de man spelen? Dat heeft hij ook in zijn spel. Maar er zitten ook wel passes tussen die hij tussen de linies over tien meter wel goed speelt."