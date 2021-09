Koeman niet blij met uitspraken Laporta: ‘Ik vind dat dat niet kan’

Zondag, 12 september 2021 om 10:24 • Laatste update: 11:01

Ronald Koeman heeft een turbulente zomer achter de rug als trainer van Barcelona. Hij verloor met Lionel Messi zijn beste speler aan Paris Saint-Germain, terwijl de coach zelf eerder nog moest vrezen voor zijn baan. De relatie met voorzitter Joan Laporta was allesbehalve goed, maar inmiddels kunnen de twee weer samen door een deur. Koeman is zelfs in gesprek over een nieuw contract in het Camp Nou. Toch is Koeman nog altijd kritisch op Laporta, vooral om zijn uitspraken in de media. "Laporta was niet verstandig op twee momenten, laat ik het zo zeggen", aldus Koeman.

Na vorig seizoen leek Koeman op weg naar de uitgang bij Barcelona, ondanks een doorlopend contract. Laporta ging op zoek naar een nieuwe trainer. Deze vond hij niet, waardoor Koeman mocht aanblijven. Een paar maanden later zijn plots de gesprekken over een contractverlenging geopend. “Het ene moment is het niets, het volgende moment kan het weer alles zijn. Ik weet dat het ook afhangt van resultaat. Ik sta open om te blijven. Ik heb het puur naar mijn zin. Dankzij mij heeft deze club toekomst”, zegt Koeman in gesprek met de NOS.

Koeman kijkt tijdens het interview kort terug op de periode waarin hij niet zeker was van zijn baan. “Ik kijk er niet met veel plezier op terug”, aldus de 58-jarige trainer. “Ik vind dat je altijd duidelijkheid moet scheppen. Wanneer je als club een beetje de boel laat waaien en niet duidelijk bent in de toekomst van een trainer, dan krijg je speculaties. En als jij degene bent die de trainer is, dan is dat niet leuk.”

Hoewel de relatie tussen Koeman en Laporta verbeterd is, is het nog geen sterke band te noemen. “Afgelopen week was er ook weer iets in de media, waarvan ik vind dat dat niet kan”, aldus Koeman, doelend op uitspraken van Laporta. De voorzitter bemoeide zich onder meer met sportieve doelen, iets waar Koeman niet op zit te wachten. “Daarmee suggereer je weer dat de trainer niet de volledige macht heeft. Hij zei iets te veel. Dat kan best binnenskamers. Ik vind het juist prettig als een president is begaan en ook vragen stelt. Alleen moet dat niet in de pers komen, dat was het probleem.”

Koeman is een jaar geleden beland bij een club die torenhoge schulden heeft en afgelopen zomer afscheid moest nemen van meerdere spelers om het hoofd boven water te houden. De trainer benadrukt dat Barcelona in financieel opzicht even pas op de plaats moet maken. “Sportief gezien zal deze club altijd goed zijn. De vraag is kun je terugkomen op het niveau dat je echt Champions Leagues gaat winnen en jaren achter elkaar de beste bent van Spanje. Dat is op dit moment even niet zo. Laten we hopen dat het wel weer gaat komen. Het kan best twee jaar duren, voordat je weer echt de concurrentie financieel aan kan gaan met clubs als Manchester City en Chelsea.”