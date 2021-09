Kenneth Perez: ‘Dan zou Schmidt een genie zijn geweest, het is bloedirritant’

Zondag, 12 september 2021 om 09:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:56

Het duel tussen AZ en PSV in de Eredivisie werd zaterdag uiteindelijk door twee invallers in het slot gegooid. Yorbe Vertessen en Ritsu Doan zorgden er met de 0-2 en 0-3 voor dat het team van Roger Schmidt uiteindelijk met een 0-3 overwinning uit het AFAS Stadion vertrok. Liefst dertien doelpunten van PSV in de Eredivisie in 2021 werden door een invaller gemaakt, minimaal vijf meer dan welke club dan ook in de competitie. Kenneth Perez zet desalniettemin vraagtekens bij het wisselbeleid van Schmidt en is er niet euforisch over.

Perez wees erop dat de allerbelangrijkste wedstrijd van PSV tot dusver dit seizoen het weerzien met Benfica was, na een 2-1 nederlaag in Lissabon. “Toen wisselde Schmidt ook en het was best wel apart hoe hij wisselde”, doelde de Deen op de driedubbele wissel Yorbe Vertessen-Bruma-Armando Obispo in de plaats voor Noni Madueke-Marco van Ginkel-Olivier Boscagli. “Als je dan scoort, zou hij zogenaamd een genie zijn geweest. Dat lukte echter niet en toen was het juist dat hij heel slecht had gewisseld.”

“Is dit dan heel goed gewisseld? Omdat zijn twee invallers scoren?”, vroeg Perez zich openlijk af in de tv-studio van ESPN. Hij kon weinig met de opmerking van Arnold Bruggink dat Schmidt er wel voor zorgt dat alle spelers betrokken blijven. “Het is toch bloedirritant als je elke keer rond de zestigste minuut wordt gewisseld? Geef zo’n jongen 75 tot 80 minuten om het verschil te maken. Anders gaat zo’n jongen de volgende keer het veld op met de drang dat hij al in de eerste helft per se iets moet bewerkstelligen, want anders word ik gewisseld”, benadrukte de analyticus.

Perez doelde vooral op de wissel van Madueke, die maar 55 minuten op het veld stond. “Het is een hele jonge gast, hij is in bloedvorm geweest. Een week of drie geleden. Geef hem iets meer de tijd”, oordeelde de oud-voetballer. “Hij denkt nu dat-ie binnen drie kwartier twee keer moet scoren. Voor een aanvaller is dit echt wel funest, vind ik.” Schmidt zelf kreeg na afloop vragen over het naar de kant halen van Madueke, Marco van Ginkel en Cody Gakpo. “Na zo'n interlandperiode weet je nooit hoe fit spelers precies zijn. Ze hebben gereisd en gespeeld en zitten niet in het normale ritme. Madueke wil negentig minuten spelen, natuurlijk. Maar dat wil iedereen, en dat is simpelweg onmogelijk.”

Schmidt herhaalde nog maar eens dat de vele wissels nu eenmaal noodzaak zijn. “Als we dit seizoen iets speciaals willen bereiken, hebben we alle spelers nodig. Aan het eind van het seizoen zullen ze allemaal een wedstrijd of 30, 35 gespeeld hebben. Veel invallers hebben het ook verdiend op de training. Net als Mauro Júnior, die vandaag niet inviel. Ik mag namelijk slechts vijf wisselspelers laten invallen”, knipoogde de trainer van PSV in gesprek met ESPN.