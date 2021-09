Ook bij Udinese wordt uitgekeken naar de eerste CL-wedstrijd van Ajax

Zondag, 12 september 2021 om 08:54 • Daniel Cabot Kerkdijk

Voor Marvin Zeegelaar is het duel tussen Sporting Portugal en Ajax van komende woensdag in de groepsfase van de Champions League een meer dan bijzondere wedstrijd. De veelzijdige linkspoot, 31 jaar, van Udinese speelde in het verleden immers voor beide clubs. In Amsterdam bleef Zeegelaar steken op zes duels in de hoofdmacht en in anderhalf jaar in Lissabon speelde de verdediger annex middenvelder 39 duels. “Het zijn twee clubs waar ik veel plezier aan heb beleefd, het wordt leuk om te zien straks”, vertelt hij aan Ajax Showtime.

Zeegelaar omschrijft spelen voor Ajax als een droom, maar stelt dat Sporting ook een grote stap in zijn loopbaan is geweest. “Vanuit Sporting heb ik echt het voetbal geleerd, als het ware. Ik heb daar echt van het voetbal kunnen proeven. Daarmee bedoel ik dat ik erachter kwam hoe het is om voor een heel grote club te spelen, hoe het is om in de Champions League te spelen en hoe het is om voor de titel te strijden. Bij Ajax gingen we ook voor de titel natuurlijk, maar ik was toen nog meer een jeugdspeler.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zeegelaar kwam uiteindelijk via Excelsior, Elazigspor, Blackpool en Rio Ave in januari 2016 bij Sporting terecht. Dat was ook de club waar hij zijn debuut in de Champions League maakte. “Het was altijd een wens van mij om daar te staan. Om tegen al die sterren te spelen. Dat heb ik mogen meemaken bij Sporting en dat is een mooi gevoel. In de Champions League spelen is een jongensdroom.” Zeegelaar deed in 2016/17 in vijf van de zes groepsduels van Sporting in het Europese miljardenbal mee, waaronder negentig minuten in de vier duels met Real Madrid en Borussia Dortmund.

Zeegelaar verwacht een lastig duel voor Ajax. “Ze spelen op een agressieve wijze. Dat zit in hun DNA. Ze willen ook altijd aanvallen, maar dat is bij Ajax niet anders”, stelt de linkspoot, die waarschuwt voor kleine overtredingen. “Dat is een beetje de straatmentaliteit die ze daar hebben. Dat hebben ze bij Sporting ook heel erg en dat kan lastig worden voor Ajax. Maar ik denk dat Ajax een team heeft dat goed genoeg is. Het moet wel lukken, toch? Je moet ook een beetje slim zijn met die kleine overtredingen. En misschien moet je het wel eerder doen dan Sporting zelf, haha.’

Het is moeilijk om voorspellingen te doen over een groep met Borussia Dortmund, Besiktas, Ajax en Sporting. “Met Sporting heb ik nog tegen Dortmund gespeeld. Ajax, Sporting en Dortmund zijn clubs die jonge spelers de kans geven en ze laten klaarstomen voor het grote werk. Dat is mooi om te zien. Besiktas doet het anders. Zij hebben ook goede spelers, maar ze focussen zich meer op gearriveerde spelers. Ik denk dat Ajax zeker kans heeft om door te gaan, al ligt het qua niveau wel dichtbij elkaar.”