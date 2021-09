Cristiano Ronaldo imponeert Engeland: ‘Het was Ron-believable’

Zondag, 12 september 2021 om 08:02 • Laatste update: 09:48

De kranten in Engeland bewieroken Cristiano Ronaldo na zijn memorabele rentree in het tenue van Manchester United. De aanvaller nam zaterdamiddag in de 4-1 overwinning van het team van Ole Gunnar Solskjaer op Newcastle United zowel de 1-0 als de 2-1 voor zijn rekening. “Het was Ron-believable”, zo schrijft The Sun. “Hij had er 47 minuten voor nodig, maar in de blessuretijd van de eerste helft met nog enkele seconden te gaan, maakte hij de fans gek.”

“Het was een van de makkelijkste doelpunten die Ronaldo ooit zal maken, maar het publiek op Old Trafford, van wie sommigen al meer dan twee uur van te voren aanwezig waren, kon het niets schelen. De Hollywood-aankoop zorgde voor een Oscar-waardig gevoel voor timing door meteen twee keer te scoren. Op zijn 36ste is Ronaldo eerder een fantastische doelpuntenmaker dan een maker van fantastische goals, zoals we hem kenden uit zijn eerste United-periode, die twaalf jaar geleden eindigde.”

Cristiano Ronaldo direct op de afspraak! ?? ?? Op slag van rust tikt hij eenvoudig binnen na een blundertje van Woodman ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNNEW pic.twitter.com/MijZcnpXYE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2021

The Manchester Evening News beloonde Ronaldo met het cijfer acht voor zijn verrichtingen tegen the Magpies. “Na een vlakke eerste helft kreeg hij de bal vlak voor rust opeens voor zijn voeten na een fout van Freddie Woodman. Daarna, na de 1-1 van Javier Manquillo, sloeg hij opnieuw toe.” The Independent benadrukte dat de treffers van Ronaldo ook belangrijk waren. “United kampte met problemen en Ronaldo droeg de oplossingen aan. Zelfs de gelijkmaker van Newcastle United diende om het verhaal van de dag op te zetten, omdat het Ronaldo in staat stelde als de redder in nood op te treden.”

“De goals van Bruno Fernandes en Jesse Lingard daarna golden enkel als ondersteunende acts voor het hoofdoptreden.” Sky Sports gaf Ronaldo eveneens een acht. “De verwachtingen waren hoog en zorgden lang voor de aftrap al voor een bijzondere atmosfeer op Old Trafford. Het mocht ook geen verrassing heten dat de eerste mogelijkheden via Ronaldo kwamen. Bij de 1-0 stond hij op de goede plaats en reageerde hij simpelweg het snelst. Woodman had het ook bij de 2-1 misschien beter kunnen doen, omdat Ronaldo de bal niet heel goed leek te raken.”

?????????? ??????'?? ????????? ? Cristiano Ronaldo laat zich volledig gelden en tekent direct voor zijn tweede van de middag ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNNEW pic.twitter.com/e4JV6P87L5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2021

The Daily Mail sprak over ‘een grote Ronaldo-show’. “De teruggekeerde superster stelde niet teleur bij zijn ’tweede debuut’ voor United, waarbij hij direct twee keer scoorde tegen Newcastle. Na zijn eerste goal keek de Portugees naar de zijlijn om te controleren of de grensrechter zijn vlag niet omhoog ging steken. Dat deed hij niet. Toen begon Ronaldo aan die theatrale sprong, zijn kenmerkende viering bij een goal.”

“Een sprong in de lucht, waarbij hij zich halverwege de vlucht omdraaide om met zijn voeten stevig op de grasmat te landen. Een feest en een strak ritueel in één.” Volgens The Daily Mirror is het duidelijk. “Alle gedachten dat de gevorderde leeftijd van Ronaldo ervoor zorgt dat zijn impact zou verminderen kunnen meteen worden weggestopt. De 36-jarige is nog steeds in een ongelooflijke vorm.”

"Ik was echt nerveus”, benadrukte Ronaldo zelf na afloop. "Maar misschien was dat niet te zien. Al die mensen die mijn naam zongen. Dit publiek is echt ongelooflijk. De ontvangst die ik kreeg, was geweldig. Ik wilde de fans meteen laten zien dat ik nog steeds in staat ben om de ploeg te helpen. Ik ben heel blij dat ik dat direct ook heb kunnen bewijzen.”

"Dit is een goed begin, maar we moeten blijven winnen. We hebben een fantastisch en jong elftal en een fantastische coach", benadrukte de Portugees. "Maar we hebben meer vertrouwen nodig. Dit team moet nog volwassen worden om de Premier League en de Champions League te kunnen winnen. We moeten gaan groeien en bouwen aan een echt team. Ik ben nu hier om de ploeg daarmee te helpen."