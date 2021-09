Kenneth Perez ziet tandeloos AZ: ‘Ik denk dat het extra zuur voor hem is’

Zondag, 12 september 2021 om 07:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:31

In de eerste topper van het seizoen wilde AZ tegen koploper PSV laten zien dat het nog altijd tot de kampioenskandidaten behoort. Ook zonder groeibriljanten Myron Boadu, Calvin Stengs en Teun Koopmeiners, maar het werd 0-3 voor de Eindhovenaren in de wedstrijd die de Alkmaarse wederopstanding had moeten worden. Kenneth Perez gaf na afloop bij ESPN te kennen dat hij AZ niet weer op minimaal een derde plaats ziet eindigen.

“AZ is leuk, aardig, aanvallend en energiek, maar de echte kwaliteit om een tegenstander als deze uit elkaar te spelen, doortastend te zijn, is er niet”, stelde Perez, die ook niet begreep dat de wedstrijd het predikaat ‘topper’ had gekregen. “Op basis waarvan?” Arnold Bruggink noemde het ‘een gemaakte topper’. “De vraag is wat de vervolgstappen van AZ zijn. Als AZ wil laten zien dat ze een topclub zijn, dan heb je niet meteen jeugdspelers op de plek staan van spelers die vertrokken zijn”, oordeelde de oud-voetballer vanuit de tv-studio. “Dan moeten alle aankopen meteen raak zijn en daar heeft AZ nu tijd voor nodig. Dan word je ook zo beoordeeld en dat is bij AZ niet het geval.”

“Het was gewoon te weinig vandaag”, haakte Perez in. “Je speelde tegen een ploeg die niet al te best speelde. En het is 0-3 geworden, dat is best veel.” Owen Wijndal stond tegen PSV ruim zeventig minuten in het veld, als aanvoerder. “Wat het verschil was? PSV was efficiënter. Ze maken drie schitterende goals, vooral die eerste en die derde. Daar moet je een beetje geluk bij hebben. En wij laten het na om een doelpunt te maken”, benadrukte de verdediger, die volgens Perez duidelijk baalde dat AZ gedurende de transferperiode veel kwaliteit verloren heeft.

“Ik denk dat het extra zuur voor hem is omdat hij op de nominatie stond om een transfer te maken. Hij ziet, denk ik, ook wel dat AZ niet de kwaliteit heeft teruggekocht om ervoor te zorgen dat AZ bij de top drie gaat behoren. Ik denk dat AZ nu tot de categorie Vitesse en FC Utrecht behoort. Met deze selectie.” Bruggink: “AZ heeft ook een dubbel programma. Ik denk dat ze daardoor veel punten gaan verspelen in de Eredivisie. Feyenoord en Vitesse ook. De spelers kunnen het wel aan om twee of drie wedstrijden in de week te spelen, maar het niveau gaat heel erg naar beneden. Als een speler geblesseerd raakt en vervangen moet worden door een speler die niet net zo goed is, dan wordt het verschil te groot.”

Pascal Jansen zat na de nederlaag tegen PSV met een dubbel gevoel. “De realiteit is dat je met 0-3 verliest”, vertelde de trainer van AZ aan de televisiezender. “Als je er doorheen kijkt, zie je een vertekend beeld. We doen goed mee tot de 0-2. Maar er doorheen kijken heeft nu niet zoveel zin. We hebben met 0-3 verloren. We speelden een behoorlijke partij en kregen via Vangelis Pavlidis de eerste kans. En dan krijg je dat zondagsschot uit een tegenaanval waarin wij eigenlijk heel gevaarlijk hadden moeten worden. En hij schiet de bal genadeloos in de winkelhaak.”

Jansen doelde op de prachtige treffer van Olivier Boscagli vanaf een meter of dertig. “Ze hebben verder weinig kansen gecreëerd. We waren beter aan de bal, waren zorgvuldig en speelden goed naar de kansen toe. Maar dan moet je wel afdrukken.” Dat gaf de doorslag in het AFAS Stadion, waar PSV niet goed speelde maar uiteindelijk toch nog twee treffers maakte. “We hebben een lesje effectiviteit gehad van een topploeg die minder nodig heeft om toch als winnaar van het veld te stappen. Als je het zelf niet afmaakt, dan ga je geen wedstrijd winnen.”