Metershoge val van fan overschaduwt duel tussen Sporting en FC Porto

Zaterdag, 11 september 2021 om 23:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:54

De topper tussen Sporting Portugal en FC Porto in de Liga NOS heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De regerend landskampioen, komende woensdag tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League, en de bezoekers uit Oporto hielden elkaar op een 1-1 gelijkspel. Dat betekent dat beide teams na vijf speeldagen op elf punten staan. Dat zijn er vier minder dan lijstaanvoerder Benfica, dat zaterdag met 0-5 van Santa Clara won.

Na iets meer dan een kwartier spelen nam Sporting de leiding. Pedro Porro ging diep aan de rechterkant en gaf de bal laag voor in het strafschopgebied, waar Nuno Santos de bal net voldoende raakte om deze in de linkerhoek achter doelman Diogo Costa te werken: 1-0. De vreugde in het Estádio José Alvalade was groot. Een supporter viel in al zijn euforie zelfs een tribune naar beneden. Na een val van naar verluidt zeven tot acht meter werd hij met een brancard, onder applaus van supporters, naar een ziekenhuis gebracht.

Aanstaand Ajax-opponent op voorsprong! ?? Een superscherpe voorzet op Nuno Santos en die glijdt hem met zijn teen binnen ?#ZiggoSport #PrimeiraLiga #SPOFCP pic.twitter.com/TCNm2cqYuH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2021

FC Porto kwam twintig minuten voor het einde op fraaie wijze op 1-1. Na een verre pass van Jesús Corona vanaf de rechterkant zette Luis Diaz aan de linkerkant van het zestienmetergebied een fraaie actie in en werkte hij de bal met effect in de rechterhoek achter doelman Antonio Adán: 1-1. Dat was ook de eindstand na zelfs acht minuten extra tijd in Lissabon, waar invaller Toni Martinez namens de bezoekers in de 87e minuut van het veld werd gestuurd na twee gele kaarten in amper twee minuten tijd. Scheidsrechter Nuno Almeida trok in totaal dertien kaarten, waaronder de rode kaart voor de Spanjaard.