PSV wint eerste topper in Eredivisie na wondertreffer van Boscagli

Zaterdag, 11 september 2021 om 22:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:57

PSV blijft vooralsnog ongenaakbaar in de Eredivisie. Het team van trainer Roger Schmidt speelde zaterdagavond op bezoek bij AZ geen grootse wedstrijd, maar de Eindhovenaren lieten het balbezit aan de thuisploeg en waren zelf bijzonder efficiënt: 0-3. Het was voor PSV de eerste zege op AZ na vier competitienederlagen op rij waarin men zelfs niet tot scoren kwam. Tevens was het de eerste keer sinds de periode augustus-september 2019 onder Mark van Bommel dat PSV vier opeenvolgende competitiewedstrijden in winst omzette.

AZ had in de eerste helft meer de bal, maar Olivier Boscagli maakte in de vijftiende minuut het verschil met een geweldige knal van afstand. Na een hard schot van Cody Gakpo en een enorme kans voor Vangelis Pavlidis aan de andere kant was het de verdediger van PSV die de wedstrijd openbrak. De Fransman haalde uit vanaf een meter of dertig en schoot de bal met een harde streep in de kruising achter de debuterende doelman Peter Vindahl Jensen.

Het team van Pascal Jansen ging op zoek naar de gelijkmaker en zette PSV vast op de eigen helft. Dat leidde na 26 minuten spelen tot een goede kans: Jesper Karlsson schoot de bal onder druk van André Ramalho echter naast het doel van Joël Drommel. Ook een chaotisch moment in het strafschopgebied van PSV leverde AZ geen grote kans op omdat Pavlidis geen ploeggenoot wist te vinden. De thuisploeg hoopte op een penalty na een duel tussen Zakaria Aboukhlal en Philipp Max in het strafschopgebied, maar daar wilde Allard Lindhout noch de VAR aan.

De tweede helft in het AFAS Stadion leek een herhaling van het eerste bedrijf: AZ had de bal en PSV kwam maar moeilijk van de eigen helft af. Schmidt greep tien minuten na rust in en haalde Eran Zahavi en Noni Madueke naar de kant, ten faveure van Bruma en Ritsu Doan. Vijf minuten later wisselde de Duitser opnieuw twee keer. Gakpo en Marco van Ginkel werden afgelost door Yorbe Vertessen en Erick Gutíerrez. Het waren voor de Mexicaan zijn eerste minuten namens PSV sinds maart van dit jaar.

?? @psv lijkt AZ hier de nekslag te geven, na een fraaie sologoal van Yorbe Vertessen.#azpsv pic.twitter.com/sztHc1bFWU — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2021

Net als in de eerste helft deed AZ uiteindelijk niets met het vele balbezit en verdubbelde PSV de voordelige marge. Vertessen wurmde zich langs Bruno Martins Indi en schoot de bal laag en feilloos in de verre hoek: 0-2. Daar had AZ geen antwoord meer op, al probeerde Jansen met vier wissels vergeefs nog een aansluitingstreffer te forceren. AZ moest zelfs nog een derde tegentreffer incasseren. Doan krulde de bal zeven minuten voor tijd prachtig in de bovenhoek en gooide de wedstrijd definitief in het slot: 0-3.

PSV, dat komende donderdag een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad in de Europa League afwerkt, overnacht met twaalf punten uit vier duels minimaal een week als koploper van de Eredivisie en speelt volgende week zondag thuis tegen Feyenoord. AZ heeft drie punten na drie duels en wacht dezelfde dag een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De ploeg van Jansen speelt donderdag in de Conference League eerst nog tegen Randers FC.