UEFA verbiedt ‘three little birds’ op derde shirt van Ajax

Zaterdag, 11 september 2021 om 22:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:48

Ajax mag van de UEFA voorlopig niet met drie kleine vogeltjes op de rug spelen. Zaterdagavond traden de Amsterdammers op bezoek bij PEC Zwolle (0-2) voor het eerst dit Eredivisie-seizoen aan in het derde shirt. Oplettende kijkers merkten al snel het ontbreken van de three little birds op, daar die op de eerder gepresenteerde shirts wel te zien zijn. Volgens de Europese voetbalbond is het spelen met de icoontjes op het shirt in strijd met de regelgeving.

Ajax Life, de website van de supportersvereniging van Ajax, vroeg bij de club wat de reden is achter ontbreken van de iconische vogels. “De Europese voetbalbond ziet het als een andere uiting dan het clublogo, logo kledingsponsor of mouwsponsor. Andere uitingen zijn niet toegestaan”, zo luidt de officiële verklaring van Ajax. Volgens de supportersvereniging was de club verbaasd over het antwoord van de UEFA. "Are you sure that you are not joking?”, zou Ajax hebben gevraagd.

?? @AFCAjax have dropped a Bob Marley inspired third kit! ?? We are very BIG fans of this one! ? Cop or Drop? ? pic.twitter.com/lAvF3q6nnL — SPORF (@Sporf) August 20, 2021

Het blauwe uitshirt van Ajax lijkt volgens de richtlijnen van de KNVB te veel op het thuisshirt van PEC, waardoor de Ajacieden in Zwolle aantraden in het derde shirt. Met het tenue, dat half augustus officieel werd gepresenteerd, brengt Ajax een ode aan Bob Marley en zijn nummer Three Little Birds, dat geregeld in de Johan Cruijff ArenA te horen is. Op de achterkant van het originele shirt staan drie vogels afgebeeld, maar vanwege het besluit van de Europese voetbalbond was er tegen PEC echter niets meer dan een zwart vlak te zien boven de spelersnamen op de shirts.

In Europees verband is het dus zeker uitgesloten dat Ajax zal aantreden met de oorspronkelijk gepresenteerde shirts. Ajax Life weet overigens te melden dat de Amsterdammers ‘wellicht op een later moment’ in de Eredivisie wél met de drie vogels op het shirt mogen aantreden.