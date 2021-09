Perez niet onder de indruk van Ajax: ‘Hij heeft geen goede, natuurlijke trap’

Zaterdag, 11 september 2021 om 21:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:02

Kenneth Perez heeft geen hoge pet op van de traptechniek van Ryan Gravenberch. De analist van ESPN zag de middenvelder van Ajax tegen PEC Zwolle (0-2 winst) twee mislukte schoten op doel lossen en concludeert dat Gravenberch geen 'goede, natuurlijke trap' heeft.

Gravenberch schoot tegen PEC een vrije trap met binnenkant voet naast en roste even later vanaf de rand van het strafschopgebied nog veel verder naast uit open spel. "Bij vrije trappen voor een rechtspoot komt bij Ajax Gravenberch erbij te staan, en dat is niet al te best", vindt Perez. "Ik denk dat Gravenberch heel veel oefent, maar je ziet dat hij geen natuurlijke, goede trap heeft. Ik zie dat aan zijn manier van trappen. Als je echt een goede vaste trap hebt, dan trap je niet zo. Dan schiet je hem met de binnenkant in de verre hoek", doelt hij op het mislukte schot uit open spel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Perez zag zaterdag een speler op de Europese velden met een betere trap. "Ik weet niet of je Bruno Fernandes vanmiddag hebt gezien", doelt hij op het prachtige doelpunt van de aanvallende middenvelder van Manchester United tegen Newcastle United. "Hij kreeg ook zo'n schietkans: binnenkant, bám, in de hoek. Dan heb je een natuurlijke, goede trap." Perez hoopt dat Gravenberch zich nog zal verbeteren. "Gravenberch oefent denk ik heel veel, en dat is heel goed als je jong bent. Want een keer komt het misschien, maar het ziet er niet heel natuurlijk uit."

Voor de camera van ESPN gaf Gravenberch toe dat zijn vrije trap beter kan. "Ik moet er nog wel aan werken", aldus de middenvelder. "Ik heb er niet zo heel veel genomen, maar de vrije trappen die ik heb genomen waren niet zo heel goed. Het kan beter. Ik train er nog steeds op. Hoe vaak ik dat doe? Als er tijd voor er is in de week. Ik denk zo twee keer per week. We hebben een druk schema en de trainer wil ons niet overbelasten. Soms moeten we ook gelijk naar binnen."

Gravenberch legt uit dat hij op twee verschillende manieren kan schieten. "Een 'krullende' en een 'zwabberende'. Maar het is een beetje alles of niets: hij kan het stadion uit gaan, of hij kan er mooi in gaan. Het ligt sowieso aan de afstand. Vandaag had ik die vrije trap een beetje aan de zijkant. Ik dacht dat ik hem zou krullen, maar hij ging niet zoals ik zou willen." Over zijn eigen prestatie tegen PEC had Gravenberch 'mixed feelings'. "Het kon wel beter, maar het ging niet super slecht. Ik zou in de eindfase iets rustiger moeten zijn, wanneer ik een pass geef of aanleg voor een schot."