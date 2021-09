Perez: ‘Hier toont Berghuis het besef van zijn nieuwe status bij Ajax’

Zaterdag, 11 september 2021 om 21:11 • Jeroen van Poppel

Steven Berghuis krijgt in de studio van ESPN lof voor zijn assist tegen PEC Zwolle (2-0 winst). De aanvaller van Ajax, die bij afwezigheid van Davy Klaassen als nummer tien speelde, maakte na een half uur met een lange sprint ruimte op de linkerflank en kon zo Sébastien Haller bedienen. Volgens Kenneth Perez toont Berghuis daarmee aan besef te hebben van zijn status in Amsterdam.

Berghuis ontving de bal eerst in de as van het veld en speelde naar links, waar Dusan Tadic stond. Vervolgens trok Berghuis vanaf het midden een lange sprint naar links om Tadic heen, die hem de bal weer teruggaf. Daarna volgde de assist op Haller. "Het is een beetje een vuile loop, een loop die je niet snel wil maken", zo stelt Arnold Bruggink.

De loopactie van Berghuis bij het openingsdoelpunt van Ajax.

"Hij kan eigenlijk heel makkelijk in het midden blijven staan, dat was het meest makkelijke voor hem geweest", vervolgt de oud-aanvaller. "Maar dan gebeurt er niks. Maar hij beslist om veertig meter extra te maken en buitenom te komen. Daardoor moet PEC echt gaan verdedigen. Ik vind het prachtig gedaan. Zo simpel, maar zo effectief." Ook Perez is onder de indruk van de loopactie.

"Had hij dit gedaan bij Feyenoord?", vraagt Perez aan Bruggink. "Dat denk ik eerlijk gezegd niet", reageert laatstgenoemde. Perez: "Dat is wel het besef, en dat is goed, van zijn nieuwe status bij een club waar hij toch wat dingen moet doen die hij normaal gesproken niet zou doen. Ook bij vrije trappen staat hij er ook niet bij. Ik vind het heel goed dat hij beseft: ik moet extra dingen doen om weer de status de krijgen die ik had bij Feyenoord. Die zal hij niet zo snel krijgen bij Ajax, maar ik denk niet dat hij dit (de loopactie, red.) bij Feyenoord had gedaan. Dan had hij in het midden om de bal gevraagd. Hier loopt hij voor een ander, wat eigenlijk niet zijn rol was bij Feyenoord."