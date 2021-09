Cambuur laat thuisfans wéér genieten en zet 0-1 om in 5-2 zege

Zaterdag, 11 september 2021 om 20:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:41

SC Cambuur heeft de tweede opeenvolgende zege in de Eredivisie geboekt. Het team van trainer Henk de Jong was zaterdagavond met 5-2 te sterk voor een andere promovendus, Go Ahead Eagles. De Friezen poetsten op slag van rust de 0-1 van de Deventer bezoekers weg en liepen in een mum van tijd uit naar een ruime zege. Pas voor de tweede keer sinds 1993 maakte Cambuur meer dan vier goals in een Eredivisie-duel. De Jong gebruikte de slotfase om Maxim Gullit, Filip Krastev en Johndly van der Meer hun eerste minuten in de Eredivisie te laten maken.

Cambuur, dat twee weken terug in eigen huis met 2-0 van FC Twente had gewonnen, en Go Ahead hielden elkaar goed in evenwicht in de eerste helft. Na zeven minuten kwam de thuisploeg goed weg toen een vrije trap van Justin Bakker hard tegen de onderkant van de lat ging. Ruim tien minuten later kreeg ook Cambuur de bal op het aluminium: Mees Hoedemakers knalde het leer op de buitenkant van de paal.

Het venijn van de eerste helft zat in de slotminuten voor de pauze. In de 37e minuut verscheen de 0-1 op het scorebord. Bas Kuipers kopte de bal knap terug op Luuk Brouwers en de middenvelder schoot met zijn buitenkant de bal binnen. Op slag van rust nivelleerde Cambuur de tussenstand. Issa Kallon gaf een afgemeten voorzet op Tom Boere en de aanvaller kopte de bal perfect in het doel achter Warner Hahn: 1-1.

Niets leek erop te wijzen dat Cambuur een makkelijke tweede helft tegemoet zou gaan, maar na 57 minuten spelen stond er toch een tussenstand van 4-1 op het scorebord. Na een misstap van Kuipers liet Boere zich niet aftroeven door Hahn en maakte hij uit een moeilijke hoek de 2-1. Niet veel later werd het 3-1: Robin Maulun sneed een vrije trap perfect aan en Marco Tol kopte de bal uitstekend in de verre hoek. Na nog geen uur spelen rondde Jamie Jacobs een perfecte aanval van de noordelingen af: 4-1.

Cambuur kwam een kwartier voor tijd op 5-1 mede dankzij een misstap van Bakker. Hij leverde de bal zomaar in en de ingevallen Tamas Kiss maakte zijn eerste treffer voor de Friezen. Debutant Iñigo Cordoba maakt op zijn beurt twee minuten later zijn eerste doelpunt voor Go Ahead door knap binnen te koppen na een vrije trap van Bakker. Cambuur, dat zes punten uit vier duels heeft, wacht over een week een uitduel met Ajax. Go Ahead, dat drie punten heeft, speelt volgende week zondag in eigen huis de IJsselderby tegen PEC Zwolle.