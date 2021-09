Sébastien Haller neemt Ajax bij de hand in Zwolle

Zaterdag, 11 september 2021 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:39

Ajax heeft zaterdagavond in ieder geval voor even de koppositie in de Eredivisie overgenomen. De ploeg van Erik ten Hag, die voor het eerst in het zwarte Bob Marley-tenue speelde, werd tegen PEC Zwolle bij de hand genomen door Sébastien Haller. De centrumspits maakte beide doelpunten en hielp Ajax daarmee aan een simpele zege: 0-2. PSV kan zaterdag de koppositie overnemen van Ajax door te winnen bij AZ.

Ten Hag moest door de vele afwezigen bij Ajax schuiven met zijn opstelling. Maarten Stekelenburg was afwezig met een blessure, waardoor Remko Pasveer zijn Eredivisie-debuut maakte voor Ajax. Ook ontbraken Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico, waardoor Daley Blind en Devyne Rensch respectievelijk links centraal en linksback stonden. Davy Klaassen was geblesseerd, waardoor Steven Berghuis een kans kreeg op de nummer tienpositie.

Ajax probeerde het in de openingsfase via Ryan Gravenberch, die de bal na terugleggen van Berghuis net naast plaatste. Een halve omhaal van Sébastien Haller ging ver over. Na veel slordigheden in de opbouw bij Ajax, die steeds net niet tot grote mogelijkheden leidden van PEC Zwolle, wisten de Amsterdammers na een half uur te scoren. Berghuis dook op aan de linkerkant en zette laag voor op Sébastien Haller, die simpel intikte bij de eerste paal: 0-1. Zelf kreeg Zwolle in de eerste helft een goede kans voor Slobodan Tedic, die zijn kopbal ternauwernood over getikt zag worden door Pasveer.

Ook in de tweede helft bleken grote kansen schaars. Tedic probeerde het met een volley uit de draai, een poging die een eind naast het doel eindigde. Aan de overzijde was Noussair Mazraoui na een hakballetje van Berghuis dichtbij, maar de rechtsback van Ajax raakte de buitenkant van de paal. Een hoekschop van Berghuis bracht Ajax in de 67e minuut in veilige haven. PEC Zwolle-doelman Kostas Lamprou zat mis, waardoor Haller de bal in het lege doel kon koppen: 0-2.