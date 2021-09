Romelu Lukaku raast door en zet Chelsea op goede spoor

Zaterdag, 11 september 2021 om 20:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:29

Chelsea heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Aston Villa. De ploeg van Thomas Tuchel won vooral dankzij Romelu Lukaku met 3-0. Lukaku zette de Londenaren in de eerste helft op voorsprong en tekende in de slotminuut voor de laatste treffer. De tweede kwam tussendoor op naam van Mateo Kovacic, die een te korte terugspeelbal onderschepte en simpel scoorde. Chelsea komt op de tweede plek in punten gelijk met koploper Manchester United.

Hakim Ziyech maakte voor het eerst sinds de Super Cup in augustus zijn opwachting in de basisopstelling bij Chelsea. Saúl Ñíguez, die van Atlético Madrid wordt gehuurd, debuteerde op het middenveld naast Mateo Kovacic, daar N'Golo Kanté ontbrak met een enkelblessure. Aston Villa paste zich aan Chelsea aan met een formatie met vijf verdedigers, hetgeen ten koste ging van een basisplaats voor Anwar El Ghazi.

In de tiende minuut wist Ezri Konsa op miraculeuze wijze te voorkomen dat een hoekschop van Callum Hudson-Odoi direct in het doel zou gaan. De verdediger van Aston Villa wist de bal via de lat weg te werken. Vijf minuten later was het raak voor Chelsea. Kovacic verstuurde een perfecte dieptebal op Romelu Lukaku, die Axel Tuanzebe slim uitkapte en vervolgens met rechts afrondde: 1-0. In het restant van de eerste helft waren de beste kansen vervolgens voor Aston Villa.

De grootste was voor Ollie Watkins, die dankbaar gebruik maakte van balverlies in de opbouw van Kovacic. Watkins passeerde de uitgekomen doelman Édouard Mendy, maar vond vervolgens het blok van Thiago Silva op zijn weg. Daarna verrichtte Mendy nog een dubbele redding op schoten van respectievelijk Tyrone Mings en Konsa. Chelsea had na rust ver minuten nodig om de voorsprong te verdubbelen. Mings speelde de bal te kort terug op zijn doelman Jed Steer, waarna Kovacic profiteerde: 2-0. Lukaku maakte er in blessuretijd 3-0 van, door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied hard in de kruising te jagen.