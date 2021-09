PSV zonder Ibrahim Sangaré maar mét Cody Gakpo tegen AZ

Zaterdag, 11 september 2021 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:53

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor het uitduel bij AZ. De Eindhovenaren treden in Alkmaar aan zonder Ibrahim Sangaré, die niet fit genoeg bevonden is. Daarom schuift Olivier Boscagli door naar het middenveld en komt Armando Obispo in de verdediging te staan. Cody Gakpo is hersteld van zijn blessure en begint 'gewoon' in de basis bij PSV. De aftrap is om 21.00 uur in het AFAS Stadion.

Bij AZ maakt Peter Vindahl zijn debuut onder de lat. De aanwinst krijgt voor het eerst de voorkeur boven Hobie Verhulst. Aanvoerder Owen Wijndal is volledig hersteld van zijn blessure en maakt zijn eerste minuten dit seizoen. Verder komt Jordy Clasie in de ploeg op het middenveld. Hij vervangt daar Teun Koopmeiners, die naar Atalanta is vertrokken.

Opstelling AZ: Vindahl; Witry, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjö, De Wit, Clasie; Aboukhlal, Pavlidis, Karlsson

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Van Ginkel, Götze, Boscagli; Madueke, Zahavi, Gakpo