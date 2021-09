Eerste quotes Cristiano Ronaldo na droomrentree krijgen 9,9 miljoen likes

Zaterdag, 11 september 2021 om 19:48

Cristiano Ronaldo is maar wat trots dat hij weer het tenue van Manchester United om de schouders draagt. De 36-jarige aanvaller keerde zaterdag na twaalf jaar officieel terug en deed dat met twee doelpunten in een 4-1overwinning op Newcastle United op Old Trafford. “Mijn terugkeer op Old Trafford deed mij al snel herinneren aan waarom dit stadion bekend staat als het Theatre of Dreams. Voor mij is het altijd een magische plek geweest waar je alles kunt bereiken waar je zin in hebt”, benadrukt Ronaldo op Instagram.

De publicatie van Ronaldo, die de 1-0 en de 2-1 voor zijn rekening nam, heeft op het moment van schrijven 9,9 miljoen likes in ruim een uur tijd verzameld. “Samen met mijn teamgenoten en met de geweldige steun die we altijd krijgen vanaf de tribunes, gaan we de toekomst met vertrouwen en optimisme tegemoet en uiteindelijk zullen we zegevieren. Ik ben trots om weer bij Manchester United te zijn en in de Premier League te spelen, maar ik wil bovenal het team helpen.”

“De verwachtingen waren heel hooggespannen vandaag, maar we hebben die gezamenlijk waargemaakt. Wanneer je ziet dat de fans gelukkig zijn, dan kan ik daar echt van genieten. Manchester United is een club waar je elke wedstrijd moet leveren. Dat is niet veranderd”, doelde manager Ole Gunnar Solskjaer in gesprek met Sky Sports op de komst van Ronaldo. “Hij heeft zich ontwikkeld tot een fantastische doelpuntenmaker. Cristiano speelde nu ook een goede wedstrijd. Hij heeft zijn rol bij ons snel ingenomen.”

“Hij ging mee met ons spel en had een goede connectie met zijn ploeggenoten”, vervolgde Solskjaer. “Als je ziet hoe blij de fans zijn, dan geniet je daarvan. Er waren veel verwachtingen en die zijn allemaal uitgekomen.” Ook Bruno Fernandes, die zelf voor de 3-1 zorgde, genoot van zijn landgenoot. “Iedereen weet wat Ronaldo voor de club heeft betekend. Wij zijn erg blij met hem. Of wij goed samen kunnen spelen? Dat kunnen goede spelers altijd.”