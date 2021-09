Bruggink: ‘Voor Kezman voelde 9/11 als een koekje van eigen deeg’

Zaterdag, 11 september 2021 om 19:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:42

Het is zaterdag exact twintig jaar na 11 september 2001, de dag van de aanslagen op de Twin Towers in New York. Bij Arnold Bruggink staat die dag diep in zijn geheugen gegrift. De oud-aanvaller speelde op 9/11 noodgedwongen een Champions League-wedstrijd met PSV op bezoek bij Nantes. Bruggink blikt twintig jaar later tegenover de NOS terug op die dag, onder meer op de opmerkelijke reactie op de aanslagen van zijn toenmalige ploeggenoot Mateja Kezman.

"Er zijn twee momenten in mijn voetballoopbaan die ik nooit had willen meemaken", zegt Bruggink. "De dag waarop ik met de kist van Robert Enke op mijn schouder over het veld van Hannover liep. En de Champions League-wedstrijd tegen Nantes, op 11 september 2001." Precies twintig jaar geleden werden de Verenigde Staten getroffen door een reeks aanslagen met passagiersvliegtuigen. De Twin Towers werden doorboord en ook het Pentagon werd geraakt door een vliegtuig. Een vierde toestel stortte neer in de buurt van Pittsburgh. De terreuraanslagen kostten zo'n 3000 mensen het leven, het dubbele aantal raakte gewond.

Bruggink werd op 11 september 2001 gebeld door André Ooijer, die vanwege een blessure niet met PSV was meegereisd naar Nantes. "Binnen een minuut zaten we met zijn allen te kijken naar die beelden uit Amerika. En je merkte meteen dat het iets deed met de spelers. Teneergeslagen, verdoofd, hoe je het ook noemen wil." Toch ging de wedstrijd 's avonds door. "Onze trainer Eric Gerets heeft ons allemaal één voor één gevraagd of we wilden spelen. Iedereen zei 'ja'. Daar heb ik nog lang spijt van gehad. Elk jaar word ik wel een keer herinnerd aan die dag in 2001. Het is zo'n dag die je het liefst wil vergeten. Maar ik weet het allemaal nog, alsof het gisteren was."

Binnen de spelersgroep van PSV ontstonden twee kampen na de aanslagen op 9/11. Er ging een verhaal rond dat Kezman een handgemeen zou hebben gehad met Ronald Waterreus, maar dat klopt volgens Bruggink niet. "En het verhaal dat Kezman dansend over de gang ging is ook niet waar", aldus Bruggink. "Maar het klopt wel dat sommige spelers minder aangeslagen waren dan anderen. Ik weet nog dat jongens als Kezman, Yuriy Nikiforov en Giorgi Gakhokidze tijdens de sportmaaltijd gewoon aan het lachen waren. Zij vertoonden eigenlijk normaal gedrag, maar bij ons aan tafel heerste een grafstemming. En dat botste, ja."

Bruggink legt uit hoe dat zat. "Later heb ik nog weleens met Kezman gesproken over die dag. Hij legde uit hoe hij het beleefd had. Hoe hij als jonge voetballer van Partizan Belgrado moest wegduiken voor de Amerikaanse bommenwerpers, die de oorlog in Kosovo wilden beslechten door de Servische hoofdstad te bombarderen. Een koekje van eigen deeg, zo voelde het voor hem. Ik zit zo niet in elkaar, maar ik kon hem ook wel begrijpen."

Harry van Raaij, de toenmalige voorzitter van PSV, heeft zich die avond ingespannen om de wedstrijd tegen Nantes te annuleren. "Tot vlak voor de wedstrijd bleef meneer Van Raaij in discussie met de officials", weet Bruggink. "Hij bleef maar in en uit de kleedkamer lopen, klampte alle officials aan die hij zag. Maar het was onbegonnen werk. Ze dreigden PSV uit de Champions League te gooien als we weigerden." Uiteindelijk verloor PSV de groepswedstrijd in de Champions League met 4-1. "Ik weet nog dat we bij de bus werden aangesproken door een paar supporters", vertelt Bruggink. "Ze waren aan het klagen, dat het een slappe bende was. 'Even serieus nou', zeiden wij. 'Hebben jullie dan niets meegekregen?'"