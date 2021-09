Publicatie van Depay valt verkeerd: ‘Laat Nederland lekker verdwijnen’

Zaterdag, 11 september 2021 om 19:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:28

Een publicatie van Memphis Depay op sociale media in het kader van La Diada, de nationale feestdag van Catalonië, heeft voor verdeeldheid gezorgd. De aanvaller van Barcelona publiceerde zaterdag een foto van een ouder echtpaar dat over Las Ramblas loopt met een vlag aan een stok. Het gaat echter om de estelada, die symbool staat voor de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

De estelada is een variant op de senyera, de officiële vlag van Catalonië, met een of meer toegevoegde sterren. De vlag wordt vooral gebruikt om sympathie voor het onafhankelijkheidsidee te tonen en wordt daarom buiten de Catalaanse grenzen in Spanje absoluut niet gewaardeerd. Zo werden en worden uitsupporters van Barcelona met een estelada beboet omdat de vlag ‘tot haat aanspoort’.

Het feit dat de estelada een enigszins militanter karakter heeft dan de senyera, zorgt ervoor dat de publicatie van Depay voor de nodige verdeeldheid onder ‘Spaanse’ en ‘Catalaanse’ gebruikers van sociale media zorgt. “Ik hoop dat Nederland snel verdrinkt”, “Ik hoop dat het waterpeil stijgt en Nederland lekker verdwijnt”, “Waarom meng je sport met politiek, Depay?” en “Depay is alleen maar uit op goedkoop applaus, hij weet niet eens wat Catalonië betekent”, vallen in het niets bij enkele andere reacties.

“Je bent het zionistische cement van het voetbal. Een genotzuchtige ketter van degeneratie en globalisme. Dat is Memphis Depay”, zo klinkt het zelfs. Of: “De Catalaanse republiek bestaat niet. Je vader ook niet.” Een andere volger heeft een goedbedoeld advies: “Iemand moet degene die de sociale media van Depay voor zijn rekening neemt, eens goed informeren. De estelada kan bij veel supporters van Barcelona verkeerd vallen, zeker bij degenen die de independentistas meer dan zat zijn. Het is niet goed om voetbal en politiek te mengen.”

In de loop van de geschiedenis heeft Catalonië zich verschillende keren onafhankelijk geprobeerd te verklaren. In 1979 werd Catalonië een autonome regio binnen Spanje, met een eigen parlement en president, maar de roep om meer vrijheid en onafhankelijkheid blijft groeien. Volgens de Spaanse grondwet is het echter niet mogelijk afstand te doen van de Spaanse nationaliteit.