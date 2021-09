Robin Pröpper doet het op fraaie wijze opnieuw voor FC Twente in slotfase

Zaterdag, 11 september 2021 om 18:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:52

FC Twente heeft de eerste overwinning van het Eredivisie-seizoen binnen. Het team van trainer Ron Jans was zaterdag met 1-0 te sterk voor FC Utrecht, na twee nederlagen en een remise op de eerste drie speeldagen. Dat betekende tegelijkertijd het einde van de ongeslagen reeks van FC Utrecht, dat tot zaterdag niet één van de laatste negen competitieduels had verloren (vier zeges, vijf remises) en op het punt stond om de langste ongeslagen reeks van de club deze eeuw te evenaren. Robin Pröpper maakte in extremis de winnende treffer in Enschede.

FC Twente bood in de eerste helft prima tegenstand aan FC Utrecht, al was het aantal hoogtepunten in De Grolsch Veste op een hand te tellen. Na een kwartier spelen waren de bezoekers dicht bij de 0-1 toen Moussa Sylla de bal perfect afleverde op het hoofd van Anastasios Douvikas en de spits rakelings naast het doel kopte. Doelman Maarten Paes werd aan de andere kant van het veld eerst aan het werk gezet door Michel Vlap met een schot in de korte hoek en daarna met een poging van Michal Sadílek.

Wat een goal, wat een moment??!



Robin Pröpper laat de Grolsch Veste weer ontploffen met een late treffer?



#TWEUTR pic.twitter.com/srMTxmlEjz — ESPN NL (@ESPNnl) September 11, 2021

Douvikas was kort voor rust het dichtst bij de openingstreffer voor Utrecht met een harde uithaal op de kruising. De tweede helft kende grotendeels hetzelfde wedstrijdbeeld als de eerste. Na rust was het vooral FC Utrecht dat de bal had, maar het resultaat was hetzelfde: heel weinig kansen. Na ruim een uur spelen kon Paes nipt voorkomen dat Dimitris Limnios een bal van Ricky van Wolfswinkel kon binnenglijden.

Na een periode waarin Jans en René Hake, die eind 2017 nog werd ontslagen door de Tukkers, drie keer wisselden, en zowel Manfred Ugalde als Mimoun Mahi naliet om te scoren, zat het venijn letterlijk en figuurlijk in de slotfase. Een flink opstootje tussen Ramiz Zerrouki en Adam Maher na een pittige overtreding van laatstgenoemde zorgde voor de nodige gele kaarten. Even daarvoor had Hidde ter Avest nog een bal van de doellijn gehaald.

Pröpper besliste uiteindelijk in de extra tijd de wedstrijd in De Grolsch Veste. De verdediger, die FC Twente tegen Ajax al een punt had bezorgd met een laat doelpunt, kapte Sander van der Streek uit en schoot de bal uit een moeilijke hoek in de bovenhoek: 1-0. FC Twente wacht volgende week zondag een uitwedstrijd tegen Vitesse; FC Utrecht staat een dag eerder in eigen huis tegenover RKC Waalwijk.