Cristiano Ronaldo beleeft absolute droomrentree in Premier League

Zaterdag, 11 september 2021 om 17:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:55

Cristiano Ronaldo heeft zaterdag de rentree van zijn dromen beleefd bij Manchester United. De superster, die na twaalf jaar en 118 dagen terugkeerde bij the Red Devils, loodste zijn nieuwe ploeg met twee doelpunten langs Newcastle United. Bruno Fernandes deed in de slotfase ook een duit in het zakje met een prachtig schot van afstand, terwijl Jesse Lingard in blessuretijd voor het slotakkoord tekende 4-1. Manchester United staat door de zege met tien punten uit vier duels bovenaan in de Premier League. Chelsea, Liverpool en Everton kunnen deze speelronde ook op dat puntenaantal komen.

Solskjaer stelde Ronaldo in de spits op, waardoor Mason Greenwood vanaf die plek verhuisde naar de rechterflank. Paul Pogba verhuisde van de linkerflank naar het middenveld, waardoor er een plaats vrijkwam voor Jadon Sancho aan de linkerkant. Nemanja Matic kreeg als controlerende middenvelder de voorkeur boven Fred en Donny van de Beek, terwijl Scott McTominay geblesseerd was. Ronaldo toonde zich bedrijvig in de openingsminuten van de wedstrijd en schoot onder meer met links in het zijnet. De eerste grote kans was na twintig minuten voor debutant Raphäel Varane, die uit een hoekschop rakelings naast kopte.

Cristiano Ronaldo direct op de afspraak! ?? ?? Op slag van rust tikt hij eenvoudig binnen na een blundertje van Woodman ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNNEW pic.twitter.com/MijZcnpXYE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2021

Bruno Fernandes probeerde het spectaculair vanaf eigen helft, maar mikte rakelings over. De middenvelder van United verloor vlak daarna de bal gevaarlijk in eigen strafschopgebied en had geluk dat Joe Willock wilde over trapte, in plaats van de vrije Allan Saint-Maximin te zoeken. United had zichtbaar moeite om uitgespeelde kansen te creëren tegen het sterk gegroepeerde Newcastle United. Sancho kreeg een toevallige kans, maar wist een schot van Bruno Fernandes net niet genoeg door te tikken. Vrijwel uit het niets viel op slag van rust het openingsdoelpunt. Frederick Woodman, de doelman van Newcastle, verwerkte een van richting veranderd schot van Mason Greenwood slecht, waardoor Ronaldo een intikker geboden kreeg: 1-0.

?????????? ??????'?? ????????? ? Cristiano Ronaldo laat zich volledig gelden en tekent direct voor zijn tweede van de middag ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNNEW pic.twitter.com/e4JV6P87L5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2021

Een vlijmscherpe counter bracht Newcastle United elf minuten na rust op gelijke hoogte. Saint-Maximin gaf de bal slim mee aan de over rechts opgekomen Javier Manquillo, die overtuigend de verre hoek vond: 1-1. United had slechts zes minuten nodig om zich te herpakken. Luke Shaw zag Ronaldo diepgaan en verstuurde een lage pass, waarna de Portugees de zestien kon betreden en de bal door de benen van Woodman binnen schoot: 2-1. Een nieuwe tegenaanval van Newcastle leverde gevaar op van Joelinton, die recht op David de Gea mikte. De beslissing viel tien minuten voor tijd dankzij Bruno Fernandes, die de bal van twintig meter prachtig in de kruising legde: 3-1. Donny van de Beek werd vijf minuten voor tijd een invalbeurt gegund in plaats van de laatste doelpuntenmaker. Jesse Lingard tekende in blessuretijd uit een fraaie aanval voor 4-1. De middenvelder ontving de bal na een slim overstapje van Anthony Martial, passeerde Jamal Lewis en schoot makkelijk binnen: 4-1.