Erik ten Hag stelt zowel Steven Berghuis als Antony op in Zwolle

Zaterdag, 11 september 2021 om 17:44 • Mart van Mourik

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax bekend gemaakt voor het Eredivisie-duel met PEC Zwolle. Bij afwezigheid van de lichtgeblesseerde Davy Klaassen laat de oefenmeester Steven Berghuis starten op de nummer 10-positie Verder is ook Maarten Stekelenburg niet van de partij; zijn honneurs worden waargenomen door Remko Pasveer.

Geheel onverwacht is het ontbreken van Stekelenburg niet, daar hij sinds woensdag ook al ontbrak bij de eerste groepstraining na de interlandperiode. Voor Pasveer staat een viermansverdediging, bestaande uit Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Daley Blind en Devyne Rensch. In het centrale hart ontbreekt Lisandro Martínez, terwijl op de linksachterpositie Nicolás Tagliafico niet zal spelen. Beide namen keerden pas vrijdagmiddag terug van de interlandperiode met Argentinië.

Op het middenveld kiest Ten Hag voor een blok met Edson Álvarez en Ryan Gravenberch. Daarvoor krijgt Berghuis de kans om zich te laten zien als aanvallende middenvelder. Antony en aanvoerder Dusan Tadic zijn de buitenspelers tijdens het duel met PEC Zwolle. Sébastien Haller staat in de spits. Verder is het opvallend dat Berghuis, Antony, Haller en Tadic voor het eerst dit seizoen gezamenlijk in de opstelling van trainer Erik ten Hag staan.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Blind, Rensch; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.