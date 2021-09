Van Bommel en Wolfsburg blijven ongenaakbaar; Dortmund wint met 3-4

Zaterdag, 11 september 2021 om 17:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:44

VfL Wolfsburg blijft vooralsnog de enige club zonder puntenverlies in de Bundesliga. Het team van Mark van Bommel was zaterdag ook te sterk voor SpVgg Greuther Fürth en leidt met twaalf punten uit vier duels de dans in de Duitse competitie. De ontmoeting tussen Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund was tegelijkertijd een spektakelstuk met liefst zeven doelpunten: 3-4. Mede dankzij twee treffers van Erling Braut Haaland is Dortmund op een gedeelde tweede plaats terug te vinden.

SpVgg Greuther Fürth - VfL Wolfsburg 0-2

Het duel in de Trolli Arena was aanvankelijk intensief en ruw. De thuisploeg van Stefan Letl begon moedig aan de wedstrijd, maar had eigenlijk weinig in de melk te brokkelen tegen de ploeg van Van Bommel. Wolfsburg benutte meteen de eerste kans van de wedstrijd. In de tiende minuut kwam de bal via Wout Weghorst terecht bij Lukas Nmecha, die de bal door de benen van doelman Sascha Burchert mikte: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel Wolfsburg meer dan zeventig procent balbezit had, bleef het tot de laatste seconde spannend. De thuisploeg liet zich niet onbetuigd zodra de aanval werd ingezet, al hoefde Koen Casteels zich tot de slotfase niet overmatig in te spannen. Vier minuten voor het einde verrichtte de keeper echter een cruciale redding door op heerlijke wijze een inzet van Dickson Abiama te keren. Niet veel later kwamen de bezoekers op 0-2: na een overtreding op Luka Waldschmidt tekende Weghorst vanaf elf meter voor de eindstand.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 3-4

Na een zeer enerverende eerste helft ging de thuisploeg van Gerardo Seoane met een 2-1 voorsprong de rust in. In de negende minuut nam Florian Wirtz de 1-0 voor zijn rekening toen hij profiteerde van de ruimte tussen Manuel Akanji en Marin Pongracic. Daar hadden de bezoekers pas acht minuten voor rust een antwoord op: na een voorzet van Thomas Meunier kreeg Erling Braut Haaland te veel ruimte van Odelin Kossounou en kopte hij de bal probleemloos binnen achter doelman Lukas Hradecky: 1-1.

Dortmund dacht twee minuten later op 1-2 te komen via Jude Bellingham, maar de VAR constateerde een fout van Mahmoud Dahoud in de opbouw. Een belangrijk moment, daar Patrik Schick in de extra tijd het eindstation van een counter via Wirtz was: 2-1. De tweede helft was zeker niet minder spectaculair. Al na een paar minuten stond het 2-2: Julian Brandt nam een pass van Haaland heerlijk aan, was Jonathan Tah te slim af en mikte de bal in de korte hoek. Zes minuten later was het echter Bayer dat voor de derde keer aan de leiding ging. Na een corner stond Mitchel Bakker eerst in de weg voor Moussa Diaby, die in zijn tweede poging van een meter of zeventien wel raak schoot: 3-2.

Dortmund, waar Donyell Malen na 66 minuten spelen in het veld kwam voor Axel Witsel, kreeg het voor elkaar om voor de ommekeer te zorgen. Een schitterende vrije trap van Raphaël Guerreiro in minuut 71 betekende de gelijkmaker: Hradecky had geen antwoord op zijn inzet in de kruising. Zes minuten later namen die Borussen voor het eerst de leiding. Na een overtreding van Kossounoi op Marco Reus wees de scheidsrechter na overleg met de VAR naar de stip en Haaland verzilverde de strafschop: 3-4.

SC Freiburg - 1. FC Köln 1-1

De nog altijd ongeslagen bezoekers gingen met een 0-1 voorsprong de rust in en dat was, gezien het spel vanaf minuut vijftien, absoluut verdiend. Na ruim een half uur spelen kopte Anthony Modeste de bal achter Mark Flekken, die luttele minuten later geluk had toen een inzet van Mark Uth de linkerpaal raakte. Dat leek ook de eindstand te worden, ondanks een tweede gele kaart voor Florian Kainz en een overtalsituatie voor Freiburg in de laatste vijftien minuten. Een eigen goal van Rafael Czichos betekende vlak voor tijd alsnog de 1-1. Kingsley Ehizibue bleef negentig minuten op de bank bij de Keulenaren.