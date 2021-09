Rode kaart en droomdebuut leiden eerste verlies Tottenham Hotspur in

Zaterdag, 11 september 2021 om 15:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:33

Tottenham Hotspur heeft zaterdag de eerste punten in de Premier League laten liggen. Na negen punten uit de eerste drie duels ging het team van manager Nuno Espírito Santo met 3-0 onderuit bij stadgenoot Crystal Palace. Het was tevens de eerste competitiewedstrijd waarin de Londenaren niet hun doel schoon konden houden. Tottenham speelde het laatste half uur met tien man en moest in het laatste kwartier het onderspit delven mede dankzij Odsonne Édouard.

Crystal Palace en Tottenham, waar Steven Bergwijn door een blessure aan zijn enkel ontbrak, hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht, maar de grootste kans voor de pauze was voor de thuisploeg. Zowel de debuterende Emerson als Pierre-Emile Höjbjerg kon Wilfried Zaha aan de linkerkant niet stoppen, waarna Conor Gallagher bij de eerste paal voor de 1-0 leek te zorgen. Een uitstekende redding van Hugo Lloris zorgde er echter voor dat het scorebord niet in beweging kwam.

ROOD! ?? Spurs moeten met 10 man verder nadat Tanganga snel achter elkaar zijn tweede gele kaart krijgt ???????#ZiggoSport #PremierLeague #CRYTOT pic.twitter.com/GXhDOvnFjg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2021

Tottenham begon goed aan de wedstrijd, maar was niet gevaarlijk in de laatste meters en had moeite om met name Zaha in toom te houden. Ook in de openingsfase van de tweede helft had Crystal Palace het betere van het spel. Nuno maakte zich zichtbaar zorgen aan de zijlijn en al helemaal na een tweede gele kaart voor Japhet Tanganga na nog geen uur spelen. Vijf minuten na zijn eerste gele kaart van scheidsrechter Jonathan Moss voor een klein opstootje met Zaha kreeg hij ook geel voor een late ingreep jegens Jordan Ayew en liet hij Tottenham met tien man achter.

Crystal Palace profiteerde van de overtalsituatie en sleepte de eerste driepunter in elf Londense derby’s op rij in de wacht. Zeventien minuten voor tijd kon Sergio Reguilón met een kopbal op de doellijn nog een achterstand voorkomen, maar het was een voorbode van de 1-0. Na een handsbal van invaller Ben Davies schoot Zaha de bal vanaf elf meter achter Lloris.

WAT EEN DEBUUT! ?? Even opletten: debutant Odsonne Édouard komt het veld opgelopen en amper 20 seconden later ligt de bal in het netje van de voet van, jawel: Odsonne Édouard ?? Een prima binnenkomer voor de voormalig topscorer van Celtic ??#ZiggoSport #PremierLeague #CRYTOT pic.twitter.com/SZ2q5BTcHu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2021

Zes minuten later beleefde Édouard een droomdebuut: de vervanger van Christian Benteke stond pas twintig seconden in het veld toen hij de bal na voorbereidend werk van Zaha in de rechterhoek achter Lloris mikte. In de extra tijd tekende Édouard ook nog eens voor de 3-0. Tottenham, dat drie 1-0 overwinningen in de eerste drie speeldagen tegen Manchester City, Wolverhampton Wanderers en Watford boekte, speelt volgende week zondag thuis tegen een andere stadgenoot, Chelsea. Crystal Palace, dat voor het eerst dit seizoen won, speelt over een week een uitwedstrijd tegen Liverpool.