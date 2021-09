De elf van Manchester United met Cristiano Ronaldo in de basis

Zaterdag, 11 september 2021 om 15:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:02

Cristiano Ronaldo maakt zaterdag als basiskracht zijn rentree bij Manchester United. De aanvaller is een van de elf spelers die manager Ole Gunnar Solskjaer om 16.00 uur het veld opstuurt voor de thuiswedstrijd tegen Newcastle United. Het is voor Ronaldo zijn eerste duel in het tenue van the Mancunians sinds 27 mei 2009, toen het team van destijds manager Sir Alex Ferguson de Champions League-finale tegen Barcelona met 2-0 verloor.

Solskjaer wilde vrijdag niet direct antwoord geven op de vraag of Ronaldo in de basis zou staan. “Hij heeft een goede voorbereiding gedraaid bij Juventus, hij heeft voor het nationale team gespeeld en hij heeft een goede week gehad bij ons hier. Hij zal zeker op een gegeven moment op het veld staan, dat is zeker”, liet de Noor zich niet in de kaarten kijken. “Ik denk dat iedereen heel, heel blij is hem terug te hebben. Hij lijkt ook blij te zijn om terug te zijn. De stemming was erg goed, hij heeft hard gewerkt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldo breekt zaterdag een opvallend record in de Premier League. Nog nooit zat er zo’n lange periode tussen twee Premier League-duels van een voetballer. Het oude record stond op naam van Damien Delaney, die tussen 2002 en 2013 liefst 11 jaar en 155 dagen geen wedstrijd in de hoogste afdeling van Engeland speelde. Ronaldo breekt dat record: 12 jaar en 118 dagen sinds zijn laatste duel in mei 2009.

Manchester United hield zeven punten over aan de eerste drie speeldagen van de Premier League. In de seizoensouverture tegen Leeds United werd met 5-1 gewonnen, waarna een 1-1 gelijkspel tegen Southampton en een 0-1 overwinning op Wolverhampton Wanderers volgden. Ronaldo speelde twee officiele duels dit seizoen: hij deed een half uur mee in zijn uiteindelijk laatste wedstrijd voor Juventus, tegen Udinese (2-2), en voorkwam met twee goals in extremis dat het WK-kwalificatieduel van Portugal met Ierland in een 0-1 nederlaag eindigde: 2-1.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; Greenwood, Fernandes, Sancho; Ronaldo.