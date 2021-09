Tuchel ziet tirade van Van Gaal jegens Driessen: ‘Hij heeft echt de ballen’

Zaterdag, 11 september 2021 om 13:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:10

Thomas Tuchel heeft de beelden van de verbale confrontatie tussen bondscoach Louis van Gaal en journalist Valentijn Driessen gezien. Driessen stelde afgelopen maandag dat Van Gaal Oranje wil laten spelen zoals Chelsea, wat in zijn ogen een verdedigende speelstijl is. De trainer gaf aan dat Chelsea onder Tuchel niet verdedigend speelt en dat Driessen er ‘geen verstand’ van heeft. “Is dat verdedigend voetbal, in jouw ogen?”, antwoordde Van Gaal. “Wat Chelsea doet wel”, aldus Driessen. “Helemáál niet, Valentijn! Je hebt er helemaal geen verstand van.

“Iemand heeft dat naar me toegestuurd”, vertelt Tuchel zaterdag in een uitgebreid interview met Sky Sports. “Het was leuk om als zeer jonge trainer in Duitsland tegenover hem te staan, toen hij bij Bayern München werkte. Hij is ontzettend eerlijk als je met hem praat of wanneer hij een persconferentie doet. Daar houd ik erg van. Hij heeft echt de ballen om zich uit te spreken. Wat hij denkt, dat zegt hij. Soms werkt dat niet in zijn voordeel, maar het is leuk om hem over voetbal te horen praten.”

“Hij heeft een bepaalde leeftijd en heeft ontzettend veel ervaring. Hij heeft met al zijn clubs een invloed gehad op het voetbal, op een hoog niveau”, benadrukt Tuchel. “Het gaat er nu niet om dat hij mij verdedigde, dat was aardig, natuurlijk, maar hij spreekt zich altijd uit. Daar deinst hij niet voor terug. Soms denk ik, of andere collega’s, laat ik maar niets zeggen, omdat we daarmee alleen maar voor onrust zouden zorgen en we willen juist rust om ons heen. Maar hij is een aardige man. Ik mag hem wel.”

Tuchel kreeg de vraag of Chelsea verdedigend voetbal speelt. “Nou, wat is verdedigend en wat is aanvallend? Ik denk dat je daar uren, weken, jaren over kan debatteren. Voor mij is het meer dat mijn ploeg actief moet blijven. Als je naar de Champions League-finale kijkt, hadden we inderdaad niet veel balbezit en moesten we natuurlijk wel verdedigen vanwege de kwaliteit van Manchester City, maar we waren nimmer passief. We hebben nooit de bus geparkeerd voor ons doel. Als een wedstrijd actief is, is hij aantrekkelijk. Je moet dus altijd antwoorden hebben en de kracht en strategie van je tegenstander respecteren.”

“Soms hebben we heel veel balbezit, maar voelt het niet als een aanvallende wedstrijd (...) Dus, wat is aanvallend voetbal?", vraagt de Duitser zich openlijk af. "Een van de beste teams in de omschakeling waren de teams van Jürgen Klopp bij Borussia Dortmund en bij Liverpool. Zij hebben soms ook vaak niet veel balbezit, maar als je ze dan die snelle aanvallen ziet… En ze kunnen er zo snel uitkomen, omdat ze diep stonden te verdedigen. Dus, zoals ik het hoorde, sta ik duidelijk aan de kant van Van Gaal. Het is belangrijk dat het attractief, actief en intensief is. Dat kun je in alle delen van de wedstrijd laten zien. Op de momenten dat je moet verdedigen maar ook als je moet aanvallen.”

In een video op de website van zijn werkgever legde Driessen afgelopen week uit waarom hij vindt dat Chelsea er een verdedigende speelstijl op nahoudt. “Ik vind dat Chelsea uitgaat van de nul. Natuurlijk hebben ze geweldige aanvallers, alhoewel ik niet weg ben van Timo Werner. Alleen het volledige potentieel wordt niet gebruikt. Het wordt in een bepaalde vorm gegoten en dat vind ik een heel defensieve vorm. Dat vindt Louis van Gaal niet, want hij applaudisseert voor Chelsea en Thomas Tuchel. Het zijn geweldige prestaties, maar over een halfjaar zijn we vergeten hoe Chelsea heeft gevoetbald”, aldus Driessen.