Sport onthult opvallend Barcelona-shirt voor seizoen 2022/23

Zaterdag, 11 september 2021 om 10:55 • Yanick Vos

Het ontwerp van het Barcelona-shirt voor het seizoen 2022/23 is in handen van Sport. Volgens de Catalaanse sportkrant heeft het nieuwe thuisshirt van Nike een opvallende blauwe bovenkant. Barça gaat de uitwedstrijden waarschijnlijk spelen in een beige gekleurd tenue, net zoals in het seizoenen 2001/02.

Barcelona zal de nieuwe tenues pas in de loop van volgend jaar presenteren. Hoewel de ontwerpen niet bevestigd zijn, verwacht Sport dat de ploeg van Ronald Koeman volgend seizoen in deze tenues gaan spelen. Het ontwerp van het thuisshirt is minder baanbrekend dan dit seizoen, maar is ver verwijderd van het traditionele shirt met brede verticale blauw en rood gekleurde strepen.

Het shirt valt op door de blauwe bovenkant. De smalle verticale strepen hebben de kleuren rood, donkerblauw en lichtblauw. Barcelona gaat volgens de sportkrant spelen in een marineblauwe broek. Naar verluidt gaan de nieuwe tenues over een paar maanden in de productie. Sport verwacht dat het nieuwe tenue door Barcelona in de eerst twee weken van juni wordt gepresenteerd.