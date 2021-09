Berghuis ‘veel te bescheiden’: ‘Bij Ajax koop je niks voor die status’

Steven Berghuis stelt zich volgens Marciano Vink ‘veel te bescheiden’ op bij Ajax. De Oranje-international maakte de afgelopen transferperiode de veelbesproken overstap van Feyenoord naar Ajax. In zijn eerste weken in Amsterdam heeft hij geen onuitwisbare indruk achtergelaten, terwijl Berghuis’ concurrent Antony bij zijn eerste basisplaats tegen Vitesse slechts vijf minuten nodig had om de score te openen.

Na de openingstreffer van de Braziliaan werd de camera gericht op Berghuis, die applaudisseerde voor het doelpunt van zijn concurrent. “Hij gedraagt zich tot nu toe veel te bescheiden", zegt Vink tegen de NOS. "Terwijl Berghuis dat volgens mij helemaal niet is." Een kwartier voor het einde van de wedstrijd mocht Berghuis invallen. Hij was tegen Vitesse de vervanger van Davy Klaassen en viel in als aanvallende middenvelder, terwijl David Neres op de rechterflank inviel voor Antony.

Zaterdagavond ontbreekt Klaassen waarschijnlijk vanwege liesklachten en mogelijk is Berghuis zijn vervanger in de rol van aanvallende middenvelder. Vink vindt dat de Oranje-international uiteindelijk de concurrentie aan moet gaan met Antony. "Berghuis moet zich blijven concentreren op de positie rechts voorin. Waarin hij zich bij Feyenoord heeft bewezen als een van de beste spelers van de Eredivisie. Maar bij Ajax koop je niks voor die status, daar moet je gewoon elke week weer presteren."

Volgens Vink is het voor Berghuis belangrijk met welke rechtsback hij bij Ajax samenspeelt. Ten Hag geeft voorlopig de voorkeur aan Noussair Mazraoui. "Bij Ajax zou Berghuis misschien beter samenspelen met een type als Devyne Rensch. Maar daar heeft hij zelf natuurlijk geen invloed op", stelt Vink. "Wat hij dus moet doen is zijn kans grijpen. En dan niet meer loslaten. Bij Ajax krijg je helemaal niets cadeau, daar moet je van je afbijten. Het is aan Berghuis, hij heeft het echt wel."

Rensch start in Zwolle (18.45 uur) naar verwachting als linksback. De twee Argentijnse internationals Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez keerden vrijdagmiddag pas terug van hun interlandverplichtingen en ontbraken op de afsluitende training. De Telegraaf verwacht dat het tweetal op de bank plaats moet nemen. Daley Blind speelt daardoor waarschijnlijk in het centrum van de verdediging.