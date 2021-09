Premier League-clubs halen opgelucht adem: FIFA heft schorsing op

Zaterdag, 11 september 2021 om 08:32 • Yanick Vos • Laatste update: 09:22

Premier League-clubs kunnen opgelucht ademhalen na gesprekken met de FIFA, de FA, de Premier League en de voetbalbonden van Brazilië, Chili, Mexico en Paraguay. Zuid-Amerikaanse internationals uit de Engelse topcompetitie die de afgelopen interlands van hun land lieten schieten, mogen dit weekend toch voor hun clubs in actie komen. De FIFA heeft een schorsing opgeheven.

Diverse Premier League-clubs besloten onlangs om geen internationals af te staan aan Brazilië, Chili, Mexico en Paraguay, omdat de spelers dan hadden moeten afreizen naar landen die op de rode lijst staan met oog op het coronavirus. Wanneer deze spelers wel waren gegaan, hadden zij bij terugkomst in Engeland tien dagen in quarantaine gemoeten.

De voetbalbonden van Brazilië, Chili, Mexico en Paraguay baalde van dit besluit en wilden er daarom voor zorgen dat de Braziliaanse Premier League-spelers dit weekend niet voor hun club konden spelen. De bonden verwezen naar een regel van de FIFA, die stelt dat voetbalbonden een verzoek kunnen indienen om spelers die niet zijn afgestaan door hun clubs voor vijf dagen na de interlandperiode niet in actie te laten komen.

Door deze regel zouden onder meer Alisson Becker, Fabinho, Roberto Firmino (Liverpool), Ederson, Gabriel Jesus (Manchester City), Fred (Manchester United), Thiago Silva (Chelsea) en Raphinha (Leeds United) niet in actie kunnen komen. Vrijdagavond is echter een akkoord bereikt tussen de betrokken partijen, waardoor de internationals toch in actie kunnen komen deze Premier League-speelronde.