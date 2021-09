Rensch voelde hartslag omhoogschieten na onverwachte boodschap van Blind

Devyne Rensch mag zich sinds afgelopen dinsdag Oranje-international noemen. Bondscoach Louis van Gaal liet de achttienjarige Ajax-bankzitter debuteren in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (6-1 winst). Twintig minuten voor tijd kwam de multifunctionele verdediger binnen de lijnen. Vlak voor het einde van de wedstrijd luisterde hij zijn debuut met een assist op Donyell Malen.

"Het debuut voor het grote Oranje, dat pakt niemand mij af", vertelt Rensch in gesprek met Ajax TV. Tijdens het interview denkt het talent terug aan het moment waarop hij te horen kreeg dat hij ging debuteren. "Danny Blind zei op een gegeven moment tegen me dat ik mocht gaan warmlopen. Toen dacht ik dat het er misschien toch wel in zou zitten. Na twee minuten zei hij al dat ik er in zou komen. Toen begon mijn hart wel wat sneller te kloppen. Dan besef je dat je echt gaat debuteren.”

Rensch beleefde in de Johan Cruijff ArenA de avond van zijn dromen. "Mijn debuut, een overwinning en dat ook nog in de Johan Cruijff Arena. Mijn dag kon niet beter”, aldus de Ajacied, die na afloop van de overwinning zijn ploeggenoten toesprak in de kleedkamer. "Ik zei dat ik supertrots ben dat ik mocht debuteren en dat ik het met deze jongens mocht meemaken. Het zijn toffe gozers. Ik heb ze allemaal bedankt. Ze hebben me met open armen ontvangen, ik voelde me gelijk thuis."

Voor het eerst in zijn nog prille carrière werkte Rensch samen met Van Gaal. “Dat hij jouw trainer mag zijn bij het grote Oranje en dat hij je laat debuteren, dat is mooi. Ik vind het een hele goede trainer”, aldus Rensch. “Ik denk dat iedereen wel even aan hem moest wennen, want hij was voor velen nieuw. Maar ik vind hem echt een hele goede trainer. Hij is altijd eerlijk, dat is het belangrijkste."

Rensch keerde deze week terug bij Ajax ter voorbereiding op de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Doordat Nicolás Tagliafico pas laat terugkeerde van interlandverplichtingen, is de verwachting dat Rensch in Zwolle start als linksback. Het is een meevaller voor de verdediger, die vooralsnog genoegen moet nemen met een rol als invaller. "Mijn start was dit seizoen niet al te best. Door blessures heb ik geen goede voorbereiding meegemaakt, maar gelukkig ben ik nu fit. Hopelijk mag ik weer snel minuten maken."