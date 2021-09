Oriol Domènech: Barcelona in januari de markt op met zestig miljoen euro

Zaterdag, 11 september 2021 om 07:25 • Yanick Vos

Barcelona wil zich in de winterse transferperiode versterken met Dani Olmo. Volgens de Spaanse journalist Oriol Domènech hebben de Catalanen in januari zestig miljoen euro te besteden en zijn de pijlen gericht op de Spanjaard in dienst van RB Leipzig. Olmo zou zelf ook graag terug willen keren bij de club waar hij van 2007 tot 2014 in de jeugdopleiding speelde.

In een televisie-uitzending van TV3 vertelde Domènech dat de clubleiding de komende transferperiode de selectie van trainer Ronald Koeman wil versterken met de aanvallende middenvelder annex buitenspeler. Het nieuws is opvallend, daar Barcelona in financieel zwaar weer verkeert. De afgelopen transferperiode moest het daardoor afscheid nemen van een aantal spelers, onder wie Lionel Messi.

Ondanks de financiële problemen zou er toch zestig miljoen euro beschikbaar zijn om de selectie van Koeman van een kwaliteitsinjectie te voorzien. Olmo, wiens contract bij Leipzig doorloopt tot aan de zomer van 2024, ziet een terugkeer naar Barcelona naar verluidt wel zitten. Domènech benadrukt in de uitzending dat het aantrekken van de 23-jarige Spaans international geen eenvoudige opgave zal zijn.

De afgelopen transferperiode zou Barcelona ook al interesse hebben gehad in Olmo. Vlak voor het sluiten van de transferwindow zou de Spaanse topclub een poging hebben gewaagd om hem los te weken. “Barcelona? Ik ben nu gefocust op Leipzig. Ik zit goed hier. Er was niet eens tijd om na te denken over een transfer, het ging allemaal ontzettend snel”, zei Olmo daar vrijdag over tegen Süddeutsche Zeitung.

Olmo kwam op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Barcelona terecht. Op zestienjarige leeftijd koos hij voor een opvallende overstap naar Dinamo Zagreb, waar hij zijn grote doorbraak beleefde. In 2020 telde RB Leipzig een transfersom van 22 miljoen euro voor hem neer. Hij groeide snel uit tot een vaste waarde in de Bundesliga en was afgelopen zomer namens Spanje actief op het EK en de Olympische Spelen.