Owen Wijndal weigerde zomerse transfer ondanks concrete interesse

Zaterdag, 11 september 2021 om 06:58 • Yanick Vos • Laatste update: 08:57

Owen Wijndal was afgelopen een van de AZ-spelers waarvan werd verwacht dat hij een transfer zou maken. Waar onder meer Teun Koopmeiners (Atalanta), Calvin Stengs (OGC Nice) en Myron Boadu (AS Monaco) hun gewenste transfer kregen, bleef de linksback achter in Alkmaar. Met de twee laatstgenoemde spelers heeft Wijndal een sterke band. Toen hij eerder deze maand even de tijd had, zocht hij direct Stengs op in Zuid-Frankrijk.

Wijndal beaamt in gesprek met De Telegraaf dat het even wennen was zonder Boadu en Stengs bij AZ. “Natuurlijk wisten we dat het moment steeds dichterbij kwam dat we ons eigen weg zouden gaan. Voor mij is het jammer dat ze er niet meer zijn, ook al hebben we nog dagelijks contact. Ik ben met ze opgegroeid. Het was even schakelen, inmiddels voelt het al bijna als normaal.”

Hoewel Wijndal gewend is dat zijn vrienden niet meer bij AZ voetballen, kon hij het niet laten om onlangs een bezoek te brengen aan de Côte d’Azur. “Haha, klopt. Na de oefenwedstrijd tegen Ajax, tijdens de interlandbreak, ben ik bij Calvin in Nice langs geweest. Het was leuk om hem weer even te zien, ik had hem gemist. Hij stond keurig op het vliegveld te wachten. Logisch toch? Ik ga toch niet helemaal met een taxi van het vliegveld naar zijn appartement?” Een bezoek aan Boadu zat er niet in, daar de Monaco-spits zich de afgelopen interlandperiode moest melden bij Jong Oranje.

Dit Eredivisie-seizoen kwam Wijndal nog niet in actie. De verdediger, die door hoofdtrainer Pascal Jansen is aangewezen als nieuwe aanvoerder, laat weten dat hij last had van zijn lies, een blessure die naar eigen zeggen voortkwam uit overbelasting aan zijn schaambeen. Eind vorig seizoen begonnen de klachten. Waar hij in de zomer normaliter zijn rust kon pakken, moest hij nu met Oranje naar het EK. “Het is niet zo dat ik niet meeging in het niveau, maar ’het’ zat wel in mijn hoofd. Ik kon niet vrijuit spelen. En hoe meer ik speelde en trainde, hoe meer ik ging forceren.”

Toenmalig bondscoach Frank de Boer verkoos Patrick van Aanholt boven Wijndal op de linksbackpositie. “Natuurlijk baalde ik ervan, ik wilde spelen. Voor mijn gevoel had ik ook kunnen spelen. Ik bedoel, anders was ik daar ook niet”, aldus Wijndal, die niet weet of het EK hem een transfer heeft gekost. “Ik heb clubs in mijn hoofd zitten waar ik graag naartoe wil. Als die niet komen, dan speel ik met alle liefde voor AZ. Clubs hebben zich concreet gemeld, maar het was niet wat ik wilde. Ik ga hier niet zomaar weg. Ik wil een stap maken die goed is voor mijn carrière. En die stap heeft zich nog niet aangediend.”