Quincy Promes: ‘Ik volg hem niet bij Feyenoord, omdat ik van Ajax kom’

Zaterdag, 11 september 2021 om 00:01 • Laatste update: 00:08

Quincy Promes maakte tijdens de afgelopen interlandperiode geen deel uit van de selectie van het Nederlands elftal, mede doordat hij in de eerste weken van het seizoen enkele wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan wegens een spierblessure. De 29-jarige aanvaller van Spartak Moskou noemt het een bonus als hij in oktober wel een uitnodiging krijgt voor Oranje. Tegelijkertijd vertelt Promes op de officiële website van Spartak dat hij Guus Til bij Feyenoord niet in de gaten houdt.

“Het is altijd moeilijk om een plek in de selectie van Oranje te krijgen: de bondscoach heeft de keuze uit een groot aantal spelers. Ik heb in zeven jaar vijftig wedstrijden voor mijn land mogen spelen. Als ik in goede vorm ben en ik weer een oproep krijg, zal ik me melden. Dat zou een bonus zijn. Meneer Van Gaal kent mijn kwaliteiten. Maar mijn focus ligt op Spartak”, geeft Promes te kennen. De door Spartak aan Feyenoord verhuurde Til werd wel opgeroepen voor Oranje en maakte tegen Turkije zijn eerste interlanddoelpunt.

Promes krijgt de vraag of hij de verrichtingen van Til bij Feyenoord volgt. “Nee, ik volg hem niet. Ik ben niet geïnteresseerd in Feyenoord, omdat ik van Ajax kom. Als Guus tegen mijn voormalig ploeggenoten van Ajax speelt, zal ik hem aan het werk zien. Ik ben blij voor hem, maar waarom scoorde hij niet zo vaak voor Spartak? Hij was niet op zijn gemak of werd niet op de juiste manier gebruikt. Het is één van de twee.”

Het doel voor komend seizoen is voor Promes duidelijk. “Dat is kampioen worden. Ik ben eraan gewend om voor de bovenste plekken mee te strijden. We kunnen de huidige plek niet accepteren”, wijst Promes op de huidige tiende plaats van Spartak in de Premjer Liga. “Toen ik zeven jaar geleden bij Sparta arriveerde, werd me verteld dat de club al jaren geen kampioen was geworden. Dat viel niet te rijmen met het feit dat Spartak de meest succesvolle club van Rusland is. Ik beloofde dat ik niet naar een andere club zou gaan voor Spartak weer kampioen zou zijn en ik heb woord gehouden.”

“Ik kan nu hetzelfde zeggen. Ik ga nergens naartoe voor we een prijs hebben gewonnen. Spartak naar de eerste plaats loodsen vormt een motivatie”, vervolgt Promes. Hij had na het EK slechts een week vakantie en merkt dat zijn lichaam op de rem trapte. “Ik ben geen robot. Maar dat gezegd hebbende: ik werk heel hard om zo snel mogelijk terug te komen. Ik word binnenkort dertig. Hoe oud is Cristiano Ronaldo nu? Het is duidelijk dat je harder aan jezelf moet werken naarmate je ouder wordt. Deze blessure die ik nu heb gehad had iedereen kunnen overkomen.”