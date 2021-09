Titelprolongatie al mijlenver weg voor Lille OSC na vijf wedstrijden

Vrijdag, 10 september 2021 om 23:02 • Chris Meijer

De seizoenstart van Lille OSC in de Ligue 1 verloopt uitermate moeizaam. De regerend kampioen van Frankrijk ging op bezoek bij Lorient - dat vorig seizoen als zestiende eindigde - met 2-1 onderuit, door een doelpunt van Terem Moffi kort voor het einde. Het betekent dat les Dogues voorlopig met vijf punten uit vijf wedstrijden de tiende plek in de Franse competitie bezetten, maar de achterstand op koploper Paris Saint-Germain kan dit weekeinde nu al oplopen tot tien punten.

Lille - met Sven Botman in de basiself en de van FC Groningen overgekomen Gabriel Gudmundsson als invaller - kende een dramatische start in het Stade du Moustoir, want al na zeven minuten spelen stond er een achterstand op het scorebord. Moffi hield vier verdedigers tegelijk bezig, bleef in balbezit en behield het overzicht om Armand Laurienté in stelling te brengen. Laurienté schoot vervolgens de bal hard en hoog in het doel, buiten het bereik van doelman Ivo Grbic.

Met 25 minuten op de klok werd Burak Yilmaz binnen het strafschopgebied gevloerd door Julien Laporte en de Turkse spits schoot zelf vanaf elf meter de gelijkmaker tegen de touwen. Het duel stevende vervolgens af op een gelijkspel, tot drie minuten voor het einde toch de beslissing viel. Moffi tikte een lage voorzet bij de eerste paal via een tegenstander achter Grbic en bezorgde Lorient - de nieuwe nummer vier van de Ligue 1 - een 2-1 overwinning. Voor Lille betekende het de tweede nederlaag van het seizoen, nadat er eerder al met 0-4 van OGC Nice verloren werd.