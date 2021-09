V/d Gijp: ‘Niemand van ons had hem opgesteld, maar Van Gaal wel’

Vrijdag, 10 september 2021 om 22:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:55

René van der Gijp geeft Louis van Gaal credits voor het opstellen van Davy Klaassen de afgelopen drie wedstrijden bij Oranje. De analist van Veronica Inside had er zelf niet voor gekozen om de middenvelder van Ajax in de basis te zetten, maar zag die keuze van Van Gaal uitermate goed uitpakken. "Dat heeft hij natuurlijk wel gedaan", geeft Van der Gijp toe.

Klaassen maakte tegen Noorwegen (1-1) de gelijkmaker en was tegen Turkije (6-1 winst) belangrijk met het schitterende openingsdoelpunt en de 'omhaalassist' op Memphis Depay. "Ik denk niet dat veel ons onze vriend in het elftal hadden gezet", zegt Van der Gijp. "Die heeft hij wel in het elftal gezet en die heeft twee geweldige wedstrijden gespeeld. Tegen Turkije was veruit de beste wedstrijd uit zijn carrière. Het is een soort Denzel Dumfries, hè. Hij straalt enorm veel energie uit. Dit is briljant", zegt Van der Gijp, kijkend naar de assist van Klaassen op Depay tegen Turkije.

Johan Derksen voegt toe dat Klaassen voor een middenvelder ook 'geweldig veel' scoort. Ook over de andere posities in Oranje is discussie in de talkshow. Zo viel Steven Bergwijn, die door de blessure van Cody Gakpo een kans in de basis kreeg tegen Turkije, in positieve zin op bij Van der Gijp. "Ik vond Bergwijn echt goed spelen", aldus de oud-rechtsbuiten. "Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat die jongen bij Tottenham Hotspur een heel seizoen gaat spelen. Als hij dit jaar weer aan zes, zeven wedstrijden komt, dat is gewoon te weinig om hem op zo'n positie te zetten."

Ook geeft Van der Gijp een duidelijke opdracht mee aan Gakpo. "Als je het nou echt goed wil doen als linksbuiten, schiet er dan twintig in. Dat is niet te veel." Waar de linkerflank aardig bezet is bij Oranje, blijft de rechterkant van de aanval zorgen baren. "Steven Berghuis is geen internationale top", weet Van der Gijp, die ook geen alternatieven ziet. "Dat is geen Arjen Robben, Kingsley Coman of Mohamed Salah. Maar tegen dit soort landen gaat het prima."