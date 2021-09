Noa Lang maakt grote indruk met schitterend openingsdoelpunt

Vrijdag, 10 september 2021 om 22:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:40

Noa Lang heeft vrijdagavond wederom veel indruk gemaakt in de Jupiler Pro League. De aanvaller van Club Brugge opende tegen KV Oostende op schitterende wijze de score en hielp zijn ploeg daarmee op weg naar een simpele overwinning. Lang maakte in de slotfase ook zijn tweede: 3-0. Club Brugge staat met veertien punten uit zeven duels bovenaan, maar kan deze speelronde nog voorbij worden gestreefd door Union Sint-Gillis. Ook KRC Genk heeft minder verliespunten, maar heeft twee wedstrijden minder gespeeld.

Vanaf het startsignaal opende Club Brugge, waar Bas Dost op de bank moest plaatsnemen ten faveure van Charles De Ketelaere, de aanval. In de 23e minuut volgde de openingstreffer van Lang. De linkeraanvaller nam een schitterende lange bal van Kamal Sowah prachtig met zijn buitenkant mee en was daarmee verlost van zijn directe tegenstander. Lang bleef uiterst kalm voor het doel en maakte het af met een stiftje: 1-0.

Wat een voorzet en wat een afwerking ?? Noa Lang maakt de 1-0 voor Club Brugge ?#ZiggoSport #ProLeague #CluKvo pic.twitter.com/KseolLKBZA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 10, 2021

Club Brugge was veel sterker en kwam in de laatste minuut van de eerste helft in overtal te staan, toen Lang bij een gevaarlijke counter onderuit werd getrokken door Steven Fortes. De verdediger van Oostende kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Elf minuten na rust schoot Hans Vanaken de thuisploeg in veilige haven door een voorzet van Clinton Mata binnen te volleren: 2-0. Club Brugge kreeg gigantische kansen op meer, maar maakte daar pas in de 81e minuut gebruik van. Lang kon bij de tweede paal een lage voorzet van Vanaken in alle vrijheid intikken. Invaller Dost zag in de slotminuut een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.