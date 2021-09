Johan Derksen onthult nieuwe werkgever van Pierre van Hooijdonk

Vrijdag, 10 september 2021 om 22:21 • Chris Meijer • Laatste update: 23:00

Pierre van Hooijdonk gaat voor ESPN werken, zo onthult Johan Derksen vrijdagavond in Veronica Inside. Het nieuws van Derksen wordt direct bevestigd door Aletha Leidelmeijer, met wie er in het praatprogramma een videoverbinding is. De ESPN-presentatrice vertelt dat Van Hooijdonk komende dinsdag rond Maccabi Haifa - Feyenoord voor het eerst zijn opwachting zal maken.

“Volgens welingelichte bronnen wordt Pierre van Hooijdonk de nieuwe man bij ESPN. Omdat hij zo lekker positief is, omdat hij zo lekker in volzinnen spreekt”, geeft Derksen te kennen. Het nieuws wordt bevestigd door Leidelmeijer: “Hij zit er dinsdag inderdaad, bij Maccabi Haifa - Feyenoord.” ESPN zendt het eerste duel van Feyenoord in de groepsfase van de Conference League (aftrap dinsdagmiddag om 16.30 uur) live uit.

Het is niet duidelijk of het betekent dat Van Hooijdonk de NOS nu achter zich zal laten. De oud-spits is sinds 2015 in dienst bij de publieke omroep, waar hij geregeld zijn opwachting maakt in Studio Voetbal en doorgaans met Rafael van der Vaart de analyses rond de wedstrijden van het Nederlands elftal verzorgt. Bij ESPN is Ronald de Boer dit seizoen geen vaste analist meer, volgens het Algemeen Dagblad omdat men niet blij is met het feit dat hij als ambassadeur fungeert voor Qatar.