Mazraoui stapt over naar Raiola: ‘Haal hem uit de basis als hij niet bijtekent’

Vrijdag, 10 september 2021 om 20:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

De kans is aanwezig dat Noussair Mazraoui ondanks zijn eerdere uitspraken niet bij gaat tekenen bij Ajax. De 23-jarige rechtsback, die in Amsterdam beschikt over een aflopend contract, is onlangs overgestapt naar Mino Raiola als zaakwaarnemer. Volgens Mike Verweij kan dat betekenen dat Mazraoui transfervrij gaat vertrekken bij Ajax.

"Nu is het een beetje dubbel", stelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Mazraoui heeft een aantal keer heel hard geroepen dat hij wil bijtekenen. En dat geloof ik ook, want die jongen is nog niet klaar bij Ajax. Hij is ook heel veel en lang geblesseerd geweest. Alleen aan de andere kant is het zo: bij spelers van Raiola wordt vaak tot november, december de indruk gewekt van: komt wel goed met die contractverlenging. Daar zijn Justin Kluivert en Brian Brobbey natuurlijk voorbeelden van. Toen puntje bij paaltje kwam waren die spelers vertrokken."

Volgens Verweij kan Ajax niet het hele seizoen blijven wachten op Mazraoui. "Ik denk dat Ajax op een gegeven moment een deadline moet stellen voor Mazraoui. 'Als je dan nog niet bijgetekend hebt, jammer dan, maar dan wordt het gewoon Devyne Rensch die gaat spelen.' Je hoeft hem niet in de winterstop te verkopen, maar dan moet je in mijn ogen wel de voorkeur geven aan de jongen die wel een langdurig contract heeft. En dat is dan Devyne Rensch."

Het nieuwe contract van Lisandro Martínez is zo goed als rond, zo zei directeur voetbalzaken Marc Overmars deze week bij Ajax TV. "Dat klopt, maar dan moet Overmars wel een keer een afspraak maken om dat ook te bekrachtigen", zegt Verweij. "Er zijn inmiddels alweer twee afspraken afgezegd, en dat is toch wel een probleempje: het is allemaal redelijk vrijblijvend bij Ajax."