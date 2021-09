‘Oranje Onder-19-spelers zagen bloedmooie meiden vanaf balkon lopen’

Vrijdag, 10 september 2021 om 20:15 • Jeroen van Poppel

Mike Verweij onthult in de podcast Kick-off van De Telegraaf nieuwe details over het incident dat zich deze week afspeelde bij Oranje Onder-19. Ar’jany Martha, Naci Ünüvar, Rio Hillen (allen Ajax), Mimeirhel Benita (Feyenoord) en Xavi Simons (Paris Saint-Germain) werden weggestuurd door bondscoach Bert Konterman vanwege vrouwelijk bezoek op de kamer.

"Er waren twee meiden op de kamer", voegt Verweij nu toe aan de berichtgeving. "Redelijk onschuldig, het is ook wel een beetje de leeftijd natuurlijk. Ze zaten in Katwijk in een hotel. Er kwamen twee bloedmooie meiden voorbijlopen en die werden door spelers van Oranje Onder-19, Benita en Martha, toegesproken vanaf het balkon. 'Kom hierheen, kom hierheen.' Dat wilden ze niet, totdat het 'klop, klop' op de deur was. Toen stonden ze tóch in de kamer."

"Vervolgens kwamen er andere spelers, want de muziek ging harder. Dan komen er ook anderen", aldus Verweij. Deze week kwam het verhaal in de media dat Ünüvar, Hillen en Simons niet op de kamer zouden zijn geweest, maar meteen zouden zijn omgedraaid toen ze door hadden wat er aan de hand was. Volgens Verweij waren er wel degelijk vijf spelers op de kamer met de meiden. "Of ze toen zijn gaan ganzenborden? Nou, tot ganzenborden is het niet eens gekomen, want toen stond de teammanager al in de kamer", weet de journalist.

"Vervolgens moesten ze bij Bert Konterman komen", vervolgt hij. "Toen was het afgelopen. Toen hebben drie spelers nog geprobeerd om uit te leggen wat er echt gebeurd was, maar Bert Konterman stuurde vijf spelers naar huis. Dit is van alle tijden, hoor. Alleen: hoe ga je er als coach mee om? Dit had hij ook anders kunnen oplossen. Hij had ook kunnen zeggen: 'Er zijn vijf spelers tijdens het ontbijt door hun enkel gegaan, en die spelen niet.' Dan had je nooit deze ophef gekregen."

Het was niet het eerste incident rond Oranje Onder-19. "Daarvoor was Dillon Hoogewerf (van Manchester United, red.) ook al weggestuurd", weet Verweij. "Die had de avond daarvoor het hotel verlaten en was al een keer of drie te laat gekomen, geloof ik. Dit was voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië. Ze hadden nog wel elf spelers over, maar de wedstrijd werd met 3-0 verloren. Het Bert Konterman-effect", besluit hij cynisch.