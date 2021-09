Slot wilde Van de Ven wegens twee transfers ‘binnen nu en twee jaar’

Vrijdag, 10 september 2021 om 19:09

Arne Slot erkent dat Feyenoord in de slotfase van de afgelopen transferwindow bezig is geweest met Micky van de Ven. De twintigjarige centrumverdediger koos er uiteindelijk voor om FC Volendam te verruilen voor VfL Wolfsburg. Slot vertelt in gesprek met Feyenoord TV dat Feyenoord met het binnenhalen van Van de Ven wilde anticiperen op een mogelijke transfer van Tyrell Malacia of Marcos Senesi.

“We zijn altijd bezig om Feyenoord toekomstbestendiger te maken. Tyrell Malacia en Marcos Senesi zouden binnen nu en twee jaar best een transfer kunnen maken. Het is dan fijn wanneer je een speler achter de hand hebt die op beide posities zou kunnen spelen. Ik had Van de Ven graag aan onze selectie toegevoegd, ook voor de korte termijn”, zo geeft Slot te kennen. Ondanks het mislopen van Van de Ven - voor wie VfL Wolfsburg 3,5 miljoen euro en een doorverkooppercentage betaalde - is Slot tevreden over de transferzomer van Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Wij hebben een bepaalde moeilijkheidsgraad: Feyenoord kan pas handelen wanneer het transfergeld binnen is en moet vervolgens werken met kleine transfersommen. Soms is dat zoeken naar een speld in een hooiberg, maar ik denk dat het gelukt is om het elftal weer op een goed niveau te brengen”, zegt de trainer van Feyenoord. Leroy Fer was een van de spelers die de Rotterdammers achter zich liet. Na diens vertrek naar Alanyaspor is Jens Toornstra de nieuwe aanvoerder van Feyenoord, in de pikorde gevolgd door Justin Bijlow en Marcos Senesi.

“Je kijkt naar de hiërarchie in een groep en naar welke speler eraan toe is voor zijn ontwikkeling. Ik denk dat het vrij logisch is dat Jens deze positie nu inneemt”, verklaart Slot. Feyenoord komt in het komende Eredivisie-weekeinde niet in actie, omdat dinsdag al de eerste groepswedstrijd in de Conference League tegen Maccabi Haifa in Israël op het programma staat. De thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, die eigenlijk zondag gespeeld had moeten worden, is daarom verplaatst naar 1 december.